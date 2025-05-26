بينهم نور مهنا.. نقابة الفنانين السوريين تشطب عضوية أربع فنانين

ميرنا وليد - بيروت - إستناداً إلى النظام الداخلي زأحكام القانون رقم 40 لعام 2019، أعلنت نقابة الفنانين السوريين بعد موافقة الهيئة المصغرة، شطب عضوية أربعة من أعضائها المركزيين وهم: أمل حويجة، ميس حرب، محمد آل رشي، ونور مهنا.



كما أكدت في بيان أنه تم تعيين الفنان يوسف عبده عضواً جديداً في مجلس النقابة المركزية، مع إعادة توزيع المهام داخل المجلس.

عليه فأصبحت تضم التشكيلة الجديدة لمجلس النقابة المركزية كل من: حسين المطلك، روعة ياسين، كوزيت باكير، زهير قنوع، جهاد عازر، وعلي القاسم.

وحتى الآن لم يتم إصدار أي توضيح يكشف السبب وراء قرارات الشطب والتعيينات الجديدة.