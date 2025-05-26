فؤاد جنيد: "أتمنى العمل مع هذا النجم" وما هي أكثر أغنية يُحبها لبيسان إسماعيل؟

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" مقابلة مع الفنان والموزع الموسيقي فؤاد جنيد، وذلك في كواليس تصوير كليب ديو "خطية" الذي جمعه بالفنانة بيسان إسماعيل.



وقد تحدثنا عن أعماله المقبلة، أكثر أغنية مميزة لبيسان إسماعيل، مع من يرغب التعاون بعد؟ وغيرها من المواضيع الفنية.

الجدير ذكره ان ديو "خطية" ما زال يحقق رواجا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ يُلاقي نجاحا لافتا وقد حقق ملايين المشاهدات بأيام قليلة، وكُنا قد عرضنا سابقا تقريرا مفصلا عن هذا الديو المميز.

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