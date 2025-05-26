ديمي لوفاتو تدخل القفص الذهبي.. وهذه القصة وراء فستان زفافها

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الفنانة العالمية ديمي لوفاتو القفص الذهبي ليلة أمس في حفل أقيم في كاليفورنيا وتزوج من خطيبها الفنان جودان جوتس.



وهي تعد لهذا اليوم، كتبت ديمي لوفاتو عبر حسابها الخاص: "السنوات الثلاث الماضية كانت أفضل 3 سنوات في حياتي، وأشكرك على ذلك. أنا مُغرمة بقلبك وحبك ونور قلبك. أتطلع بشوقٍ إلى أن أشيخ معك وأُكوّن عائلةً معًا".

وعن قصة فستانها من تصميم فيفيان ويستوود، قالت ديمي: "عندما كنت أفكر في أسلوب الفستان الذي أريده، كنت أعود غالبًا إلى تصاميم فيفيان- وتحديدًا كيف تُكمل القصات منحنيات الجسم، واستخدامها للمشدات".

تم تصميم الفستان على مدار خمس جلسات قياس في لوس أنجلوس، حيث سافر فريق فيفيان ويستوود للأزياء الراقية من لندن لإضفاء الحيوية على الإطلالة. بدأت العملية برمتها بصورة لفستان من ويستوود وجدته ديمي على الإنترنت؛ وقد انجذبت إليه بفضل تصميمه الإبداعي واستخدامه للكورسيه، كما توضح. وبالتعاون مع فريق ويستوود، كانت الصورة بمثابة نقطة انطلاق، مع تغييرات في تصميم التنورة وتعديلات في الجزء العلوي لابتكار فستان مصمم خصيصًا لديمي.

تضمنت القطعة النهائية مشد الخصر الذي أحبته ديمي كثيرًا، بالإضافة إلى فتحة رقبة رومانسية تمتد على الكتفين وتُشد عند الخصر، مع تفاصيل أنيقة من الأمام. استُوحي التصميم جزئيًا من نساء المجتمع الراقي في القرن الثامن عشر، بينما كان شكل التنورة على شكل حرف A مطويًا ومُنسدلًا ليُذكرنا بالتماثيل اليونانية القديمة.