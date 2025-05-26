ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تلفت الأنظار بجمالها وعفويتها

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ "لي لي" ابنة الممثل المصري أحمد حلمي والممثلة منى زكي.
وظهرت لي لي في الفيديو بمقابلة على منصة أجنبية، إذ طلب المذيع منها أن تصف بلدها دون ذكر اسمه صراحة، لكي يستطيع تخمينه.
ولفتت لي لي الأنظار بعفويتها وخفة دمها، إذ أجابت بذكر بعض أشهر الأكلات مثل "الملوخية" و"الكشري"، بالإضافة إلى بعض الاغاني الشهيرة.
وتفاعل رواد الانترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، ولفتوا من خلال تعليقاتهم إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها منى زكي مشيرين غلى أنها نسخة عنها.
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