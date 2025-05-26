ثلاث نجوم أنقذوا حياة شيا لابوف

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل شيا لابوف، البالغ من العمر 38 عامًا، عن أن ثلاثة من كبار نجوم هوليوود كانوا سببًا في إنقاذ حياته ومساعدته على البقاء متعافيًا من إدمان الكحول، وذلك في مقابلة مطولة مع مجلة The Hollywood Reporter.



شهدت حياة لابوف الكثير من الجدل، خاصة بعد أن وجهت إليه مزاعم بالإساءة من قبل شريكته السابقة المغنية FKA Twigs، لكنه الآن عاد إلى الأضواء من خلال فيلم جديد من تأليف وإخراج الكاتب الشهير ديفيد ماميت بعنوان Henry Johnson.

وكشف لابوف خلال المقابلة أن ثلاثة ممثلين أصبحوا بمثابة طوق نجاة له وساعدوه في البقاء على المسار الصحيح والتعافي من إدمان الكحول، وهم: ميل جيبسون، شون بن، وجوش برولين.

وتابع لابوف: "هؤلاء الرجال شون بن وجيمس برولين، وميل أوصلوني إلى مرحلة التعافي. التفوا حولي وأبقوني على قيد الحياة".

وأضاف: "آمل أن تكون حياتي كلها عبارة عن تصحيح الأمور وتعديل المسار. هذا ما أريده لما تبقى من حياتي. وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تصحيح".

وأعرب عن امتنانه لاستمراره في ممارسة التمثيل، قائلاً: "أشعر أنني محظوظ لأنني ما زلت أمتلك هذه الموهبة وما زال يُسمح لي بممارستها على أعلى مستوى ومع أفضل المبدعين. إنه أشبه بمعجزة بحق".

وتحدث لابوف أيضًا عن إيمانه، قائلاً: "كل شيء جزء من نفس المسار، الله إما كل شيء أو لا شيء. أنا أؤمن بذلك. أنا وديفيد ماميت لدينا حوارات عميقة عن الله". وأضاف: "ذهبت معه إلى المعبد، وذهب هو معي إلى الكنيسة. خضنا رحلات روحانية عميقة معًا".

يُذكر أن ميل غيبسون أصبح متعافيًا من الكحول منذ عام 2010 بعد أزمته الشهيرة بتصريحاته المعادية للسامية عام 2006، أما جوش برولين فقد أصبح متعافيًا من الكحول منذ عام 2013، في حين دعم شون بن ابنه هوبر في معركته ضد إدمان الكريستال ميث.