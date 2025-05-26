ما قصة هذه الآية على ملابس آيشواريا راي ؟

ميرنا وليد - بيروت - عادت النجمة الهندية آيشواريا راي إلى الريفييرا الفرنسية لتتألق على السجادة الحمراء كما تفعل في كل عام تقريبًا في مهرجان كان.



آيشواريا حضرت بإطلالة أنيقة من الساري العاجي من تصميم مانيش مالهوترا، وكان نجم الإطلالة هو خط السندور الأحمر العميق على جبهتها، والذي حسم أخيرًا كل الشائعات حول طلاقها من أبيشيك باتشان.

في إطلالتها الثانية ضمن فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي، اختارت آيشواريا راي باتشان تصميمًا خاصًا من غوراف غوبتا. تألقت على السجادة الحمراء بفستان أسود مطرّز يدويًا ومزخرف بكريستالات زجاجية دقيقة. وعلى كتفيها، ارتدت كاب فاخر مصنوع من قماش البانارسي المطرز يدويًا، تزينه آية سنسكريتية من البهاغافاد غيتا وهو كتاب مقدس في الديانة الهندوسية.