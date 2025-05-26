كيف تحافظ أنجلينا جولي على مظهر شبابي .. طبيبتها تكشف

ميرنا وليد - بيروت - تُعد النجمة العالمية أنجلينا جولي دليلاً على أنه لا حاجة لإنفاق الكثير من المال على روتين العناية بالبشرة في الواقع، من الأفضل أن تبقي الأمور بسيطة.

قالت طبيبتها الجلدية، د. راند، إن أنجلينا: "لطالما كانت جميلة بشكل طبيعي ولم تضطر أبداً لفعل الكثير"، وفي مقابلة عام 2018 مع Refinery29، أوضحت د. راند أن أنجلينا تستخدم فقط واقي الشمس، وتنظف بشرتها بمنظف لطيف وخفيف، وتعتمد على منتجات طبيعية في الغالب.

قالت د. راند: "عندما علمت أنجلينا أنها ستسلك طريق التمثيل، أرادت أن تعتني ببشرتها بأكثر الطرق منطقية. هي محظوظة لأنها ترث بشرة والدتها الزيتونية الجميلة. لطالما كانت جميلة بشكل طبيعي، فلم تضطر أبداً لفعل الكثير. كل ما كان الأمر يتعلق به هو استخدام واقي الشمس، والتنظيف الصحيح بواسطة منظف لطيف، ومضادات الأكسدة، وأحياناً أحماض غليكوليك (الأحماض الهيدروكسية ألفا)، ومنتجات طبيعية. بعض أحماض ألفا هيدروكسي جيدة جداً وهي طبيعية للغاية. هي لا تحتاج إلى فرك بشرة قوي أو منتجات تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية".

وتابعت:"عندما تسافر، تأخذ معها روتين عناية بالبشرة جيد بما في ذلك أحماض ألفا هيدروكسي أو مضادات الأكسدة... بشرتها زيتونية مثل والدتها، لكنها لا تسمح لبشرتها أن تحترق تحت الشمس. هي حريصة جداً على استخدام واقي الشمس منذ سن صغيرة لحماية بشرتها. كانت تعرف أن الشمس ليست جيدة للبشرة بشكل عام من حيث مشاكل التصبغ وما شابه. هي أيضاً تحرص على ارتداء القبعات، وهذا أمر مهم جداً. تشرب كمية كبيرة من الماء وتستخدم المرطبات الجيدة، لكن الحماية من الشمس هي التي تمنع الشيخوخة أكثر من أي شيء".

لا تحب أنجلينا تغطية وجهها بالأساس الثقيل أو كميات المكياج الكبيرة، حسب قول طبيبتها الجلدية، وأضافت: "هي أيضاً حريصة جداً على إزالة المكياج".