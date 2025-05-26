الملكة رانيا تكشف سبب غيابها عن الحفل الرسمي ليوم الاستقلال.. ما هو؟

حفل الاستقلال الأردني في غياب الملكة رانيا

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الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في جنازة بابا الفاتيكان

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، ملك الأردن، انطلق صباح اليوم إلى قصر الحسينية، للاحتفال بيوم الاستقلال الوطني، وسط مراسم استقبال احتفالية. وكان في استقباله والدته الأميرة منى الحسين، وأبناؤه؛ الأمير الحسين، ولي العهد الأردني، والأمير هاشم، ومجموعة كبيرة من الأمراء ورجال الدولة، مع غياب الملكة رانيا، والأميرة رجوة.وكشفت الملكة رانيا العبد الله، سببها غيابها عن حفل يوم الاستقلال الـ79، وذلك بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهي تشاهد الحفل عبر التلفاز، بصحبة ابنتها الأميرة إيمان.وعلقت الملكة قائلة: "كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة. للأسف هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضممت لنادي الديسك الأردني، وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة".قد ترغبين في معرفة الملكة رانيا تنشر صورة مميزة مع "الغوالي"

غادر الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، الأردن يوم 25 أبريل الماضي، متوجهين للفاتيكان للمشاركة مع بقية أفراد العائلات الملكية حول العالم وقادة ورؤساء العالم في جنازة بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس"، وذلك في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكانوقد حضر آلاف الشخصيات من ملوك ورؤساء وزعماء العالم؛ لتوديع بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس"، الذي تُوفي يوم 21 أبريل عن عمرٍ ناهز الـ88 عاماً، بعد ساعات من يوم الفصح.

وحضرت العائلات الملكية الأوروبية جنازة البابا فرانسيس- باستثناء هولندا- حيث أرسلت ممثلاً لها لحضور جنازة البابا فرنسيس. فقد مثلت الملكة الدنماركية ماري عائلتها في الجنازة، وحضر أمير ويلز الأمير ويليام الجنازة نيابةً عن والده الملك تشارلز-الذي التقى بالبابا فرنسيس قبل أيام قليلة من وفاته، عندما استقبل البابا الملك والملكة كاميلا في لقاء خاص خلال فترة وجودهما في إيطاليا.

أيضاً كان في قائمة الحضور الملكي؛ الملك فيليب والملكة ماتيلد، ملكا بلجيكا، بالإضافة إلى الملك فيليب والملكة ليتيزيا، ملك وملكة إسبانيا. حضر الجنازة الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو- التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام- كما حضر الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا من لوكسمبورغ.

الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا كانا من بين الحضور، كما حضر الأمير الوراثي ألويس وزوجته الأميرة صوفي من ليختنشتاين، ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته ولية العهد الأميرة ميت ماريت.



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