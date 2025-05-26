غوتشي تدمج التراث الهندي بالعصرية على قوام عليا بهات في ختام مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة الهندية عليا بهات الأنظار بإطلالتين مميزتين على السجادة الحمراء خلال ختام فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025، حيث ظهرت لأول مرة بساري من تصميم دار غوتشي Gucci، في خطوة غير مسبوقة تمزج بين التراث الهندي والأناقة العالمية.



اختارت عليا ساريًا أنيقًا بلون محايد، مرصعًا بكريستالات سواروفسكي، ومطرزًا بنقشة المونوغرام الشهيرة الخاصة بالدار الإيطالية العريقة. الساري جاء بتصميم انسيابي من دون الطيات التقليدية، ما أضفى عليه طابعًا عصريًا وراقيًا.

ورافق الساري بلوزة بأسلوب الـ Bralette، منحت الإطلالة لمسة من الأنوثة الجريئة، بينما جاءت المجوهرات بسيطة وناعمة، تكمّل اللوك دون مبالغة، مع عقد ناعم أنيق.

وفي إطلالة أخرى لافتة، نشرتها عليا على حساباتها، ظهرت بلوك كامل من غوتشي باللون الأصفر، تضمن توب كروب، وجاكيت قصيرة، وتنورة Pencil Skirt بطول ميدي. واختارت أكسسوارات بألوان محايدة، تضمنت حقيبة، حذاء، ونظارات سوداء كلاسيكية.

تميزت هذه الإطلالة بوشاح حريري منقوش بالورود لفّته على رأسها بأسلوب مستوحى من أودري هيبورن، لتضيف لمسة من الكلاسيكية إلى المظهر العصري.

رافقت عليا هذه الإطلالات بـتسريحة شعر ناعمة بتموجات بسيطة وفرق وسطي، إلى جانب مكياج طبيعي أبرز ملامحها دون تكلف. وقد تولّت تنسيق الإطلالتين خبيرة الموضة الشهيرة ريا كابور.

بهذه الإطلالات، أثبتت عليا بهات مجددًا أنها واحدة من أبرز نجمات الموضة، القادرات على الدمج بين الثقافة والابتكار بخيارات أنيقة وجريئة.