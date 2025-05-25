هذه مفاجأة فريق عمل فيلم أسد لـ محمد رمضان.. تعرفوا إليها

هكذا احتفل محمد رمضان بيوم ميلاده في أثناء تصوير "أسد"!

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محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاده وسط أولاده

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عودة محمد رمضان للمنافسة الرمضانية

محمد رمضان يسترجع حقبة المماليك وثورة العبيد في "أسد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 10:27 مساءً - فاجأ فريق عمل فيلم "أسد" وصناعه النجم، واحتفلوا بيوم ميلاده داخل كواليس الفيلم، وقد شارك رمضان من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وثق من خلاله هذا الاحتفال.نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وثق من خلاله مفاجأة فريق عمل فيلمه الجديد "أسد" واحتفالهم بيوم ميلاده داخل الكواليس، وظهر رمضان واقفاً وسط الفريق وعلى رأسهم بطلة العمل رزان جمال والمخرج محمد دياب وأمامه قالب حلوى، وهو يغني أغنيته الجديدة "لسه بدري عليه".وعلق رمضان على مقطع الفيديو قائلاً: "عندما تجد في فريق الفيلم الحب المتبادل والإخلاص في العمل، تأكد أن ثقة في الله نجااااح قاااادم.. من تصوير فيلم أسد بقيادة المخرج محمد دياب".ويُعد هذا الاحتفال الثاني لبميلاده، حيث كان الأول مع أبنائه، ووثق الاحتفال من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"؛ ظهر خلاله من داخل منزله ووسط أبنائه الثلاثة وهم يحتفلون بيوم ميلاده، وظهر رمضان يقف وسطهم وأمامه قالب حلوى مطبوع عليه صورته، وهم يغنون له ويطلبون منه أن يتمنى أمنية قبل إطفاء الشمع.وعلقعلى مقطع الفيديو قائلاً: "أفضل لحظة في عيد ميلادي كانت عندما كنت محاطاً بأطفالي وأحبائي الذين يذكرونني دائماً بما هو مهم، وبالطبع زوجتي العزيزة، التي كانت تسجل الفيديو الذي تشاهدونه الآن. الحمد لله".اطلعوا على: فنانون يحجزون مقاعدهم مبكراً في مسلسلات رمضان 2026.. محمد رمضان وأحمد العوضيوكان الفنانقد أعلن عن عودته للموسم الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد، من دون الكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن.ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة جديدة له بجوار مجموعة من سياراته الفارهة، وكتب تعليقاً قال فيه: "بمشيئة الله، مسلسل رمضان 2026، حابين يكون على قناة إيه"، في إشارة منه على تعاقده لعمل درامي جديد.تحمس الجمهور لهذا الخبر، وكتبوا العديد من التعليقات التي طالبوا من خلالها الكشف عن تفاصيل تخص قصة العمل والأبطال المشاركين.يُشار إلى أنتغيب عن المشاركة في دراما رمضان لمدة عامين متتاليين، وعوض غيابه العام الماضي من خلال المشاركة ببرنامج "مدفع رمضان".من جهة أخرى يعمل الفنانحالياً على تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم "أسد" من أجل عرضه في صيف 2025، حيث قطع صناع الفيلم شوطاً كبيراً في التصوير العام الماضي، والفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته: ماجد الكدواني، رزان جمال، أحمد مالك، على قاسم، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانيين، وتدور أحداثه خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد.يمكنكم قراءة: أماكن التصوير تنتعش بـ8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».