بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها.. أسماء جلال منقذة اللحظات الأخيرة فما القصة!

"السلم والثعبان 2".. أسماء جلال بديلة منة شلبي

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كواليس تقديم جزء ثانٍ من "السلم والثعبان"

أسماء جلال منقذة الأعمال بدل هنا الزاهد

أسماء جلال تنقذ مسرحية "ميمو"

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أسماء جلال بطلة "شمس الزناتي" بدلاً من أمينة خليل

هكذا احتفلت أسماء جلال بيوم ميلادها!

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انتعاشة سينمائية لـ أسماء جلال

فقرة الساحر أحدث الأعمال الدرامية لـ أسماء جلال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 10:27 مساءً - بالتزامن مع احتفال النجمةبيوم ميلادها الذي يصادف 22 مايو، وتحقيقها نجاحاً كبيراً في الآونة الأخيرة على مستوى الدراما والسينما، ما جعلها الخيار الأول أمام صناع الفن في المواقف الصعبة، ولعل من أصعب هذه المواقف التي تواجههم هو اعتذار النجوم عن العمل.وهنا يظهر دوروخاصة بعد إثباتها نجومية وتفوقاً كبيراً، لتأتي كبديلة لعدد من النجمات اضطرتهن ظروف الارتباط بأعمال أخرى للاعتذار عن أعمالهن، وتحل أسماء كبديلة لهن، لتثبت أنها يمكن الاعتماد عليها في أي وقت، بالإضافة إلى مرونتها وقدرتها على التكيف مع أي دور ومع فريق أي عمل.كان القائمون على فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" قد كشفوا عن الصور الأولى من العمل الذي انطلق تصويره مع بداية شهر مايو الجاري بعد فترة من التحضيرات، وذلك للعرض خلال العام الجاري، وجمعت المشاهد الأولى بين بطلي الفيلم عمرو يوسف والتي حلت محل الفنانة منة شلبي بعد اعتذار الأخيرة لانشغالها بأكثر من عمل آخر.ومن جانبه وضع مخرج "السلم والثعبان: أحمد وملك"، طارق العريان خطة للانتهاء من الفيلم منتصف شهر يوليو، قبل نهاية العام الجاري، واستقر العريان على الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حيث تضم القائمة كلاً من: من ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدداً آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني.وبدوره صرّح المنتج موسى عيسى خلال بيان صحفي بأن فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" لا يُعد امتداداً مباشراً للجزء الأول، بل هو عمل جديد بقصة وشخصيات مختلفة، لكنه يحتفظ بروح الفيلم الأصلي، وأكد أن الفيلم سيقدم معالجة معاصرة وجريئة للعلاقات العاطفية، بأسلوب يعكس نبض الجيل الحالي وطبيعته الشبابية، ما يجعل من التجربة فريدة ومميزة في نوعها.أما السيناريست أحمد حسني، فقد أوضح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.فيلم "السلم والثعبان" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.ودارت أحداث فيلم "السلم والثعبان" في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته، حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.كما تُعد النجمةمنقذة الأعمال، حيث حلت بدلاً من الفنانة هنا الزاهد في أكثر من عمل، منها فيلم "إن غاب القط" تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، حيث جاء تعاقد صناع الفيلم مع الفنانةلتقديم دور البطولة أمام آسر ياسين، بعد اعتذار الفنانةالتي تعاقدت في وقتٍ سابق على الدور، ولكنها اعتذرت مؤخراً نظراً لانشغالها بتصوير أعمال أخرى خلال الوقت الحالي، وكان من الصعب التنسيق بين مواعيد التصوير، هذا بالإضافة إلى ارتباطها بأعمال جديدة تقدمها خلال الأشهر المقبلة.ويشارك في بطولة الفيلم مع آسر ياسين وأسماء جلال عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.اطلعوا على أسماء جلال تعود للسينما بـ4 أفلام جديدة بعد النجاح في دراما رمضان 2025كما انضمت الفنانةلأسرة عمل مسرحية "ميمو" مع النجم أحمد حلمي، حيث استمرت في عرض المسرحية لمدة أربعة أشهر، وجاء انضمامها إلى مسرحية "ميمو" لتقديم دور البطولة أمام أحمد حلمي، وذلك بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن الدور بسبب ارتباطها بتصوير فيلم "ري ستارت" مع الفنان تامر حسني وصعوبة تنسيق مواعيد التصوير مع العرض خاصة أنها كانت متفقة مع الشركة المنتجة على العرض في مصر خلال موسم عيد الأضحى فقط، ولكن العرض مستمر لما بعد ذلك.مسرحية "ميمو" بطولة: أحمد حلمي، أسماء جلال، حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد وتأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثها حول "مسعود" وهو شاب فاشل ومُهمَّش من قِبل أسرته والمجتمع، حتى يقرِّر أن يسلك طريق السوشيال ميديا وهو طريق النجاح السهل؛ ليثبت جدارته ونجاحه من خلاله، إلا أن ما يحدث يكون بعكس توقعاته وبعكس الخطة التي رسمها لنفسه ولأحلامه.كما استكملتتصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" بدلاً من النجمة أمينة خليل، والذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.فيلم "شمس الزناتي - البداية" بطولة محمد عادل إمام في شخصية شمس، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح بشخصية عبده قرانص، مصطفى غريب بشخصية جعيدي، خالد أنور بشخصية سلامة الطفشان، أحمد عبدالحميد بشخصية سيد سبرتو، أحمد عبدالله محمود، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.وكانت الفنانةقد احتفلت بيوم ميلادها بطريقة مميزة؛ وظهرت مرتدية فستاناً قصيراً وردي اللون وهي ترقص وتغني كنوع من أنواع التعبير عن سعادتها بهذا اليوم؛ وقد حضر الحفل عدد من نجوم الفن من بينهم نجوم الفن آسر ياسين، هشام ماجد، أحمد فهمي، مصطفى غريب، أمير شاهين وزوجته، أحمد رزق، المنتج محمد حفظي، حمدي الميرغني، وأوس أوس.كما حضر أيضاً عمرو دياب، عمرو يوسف، أحمد السقا، فيدرا، فدوى عابد، علي ربيع، مايان السيد، نجلاء بدر، مريم الخشت وآخرون، كما أوضحت الصور إحياء المطرب توليت للحفل الذي شهد قيام أسماء جلال بالرقص والغناء فيه، وارتدت قناع توليت نفسه.تعيش حالياً نشاطاً فنياً كبيراً على المستوى السينمائي، حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين، الأول هو "السلم والثعبان: أحمد وملك" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف ويشارك في العمل، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعدد آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني.تواصل أيضاً تصوير فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف.وفى السياق نفسه تشاركفي بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.كما تستعدلبدء تصوير فيلم رابع خلال الأسابيع المقبلة، بعنوان "وتر حساس" يجمعها بمطرب الرابالذي يخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، وتشارك في بطولة العمل الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، الفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج علي العربي، ومقرر تصوير مشاهد الفيلم بين مصر وإحدى الدول الأوروبية.يذكر، أن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتهاهو مسلسل "فقرة الساحر"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمى"، وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها."فقرة الساحر" مسلسل قصير مكون من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية، ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم، لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.يمكنكم قراءة أسماء جلال تتحدث عن الصداقات داخل الوسط الفني... ما علاقة أمينة خليل وآسر ياسين؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»