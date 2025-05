فرانكفورت تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر فرقة روك في العالم بهذا العدد الكبير من الموسيقيين

ميرنا وليد - بيروت - سجّلت مدينة فرانكفورت الألمانية رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، أمس السبت، بعد مشاركة 1231 موسيقيًا في عرض حي ضخم بعنوان "ذا غراند جام"، ليُتوَّج كأكبر أداء لفرقة روك في التاريخ، وأكد أولاف كوشنبيكر، من المعهد الألماني للسجلات، أن الحدث، الذي أُقيم في استاد فوريست، حطّم الرقم القياسي السابق المسجَّل في فيينا عام 2023 بمشاركة 1112 موسيقيًا، وشارك الفنانون بمجموعة متنوّعة من الآلات من الطبول إلى الجيتارات، وأدّوا أشهر الأغاني لنجوم عالميين مثل تينا تيرنر، وفرقة "دي توتن هوزن" الألمانية، و"يو تو" الأيرلندية، وافتتحوا العرض بأغنية "Let Me Entertain You" لروبي ويليامز.