كوميديا شبابية بنكهة إجتماعية.. "آخر ريال" يسلّط الضوء على مسؤولية الجيل الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تعرض قناة MBC1 المسلسل الكوميدي الاجتماعي "آخر ريال"، الذي يتناول بأسلوب طريف ومحبّب يوميات خمسة شباب مدللين من عائلات ثرية، يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة الحياة دون دعم مالي بعد أن قرّر أهاليهم حرمانهم من المصروف الشهري.



العمل من تأليف ساندرين زينون وسارة منصور، وإخراج مازن فياض وساندرين زينون، وتوزّعت أدوار البطولة بين فتون الجارالله، آيدا القصي، مؤيد بغداد، صلاح زبيدي، ومحمد النهدي.

تدور أحداث المسلسل حول محاولة الأبطال التأقلم مع واقع جديد تفرضه العائلات لتلقين أبنائها درسًا في تحمل المسؤولية، حيث ينخرطون في تجارب عمل ومشاريع صغيرة لا تخلو من الطرافة والفوضى، وسط صراعات شخصية وظروف غير متوقعة.

"آخر ريال" يقدّم خليطًا من الكوميديا والرسائل الاجتماعية، في معالجة خفيفة لقضية الإعتماد على الذات وسط بيئة مترفة.