ممثل تركي يفارق الحياة بعد خلاف مع شابة داخل منزله في إسطنبول

ميرنا وليد - بيروت - شهدت منطقة بيشكتاش في إسطنبول جريمة مروعة، راح ضحيتها الممثل التركي محمد سردار سولوكاهيا، البالغ من العمر 62 عامًا، بعد تعرضه للطعن على يد طالبة جامعية تبلغ 20 عامًا، داخل شقته الخاصة، عقب لقاء تم بينهما إثر تعارف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ووفقًا لتقارير أمنية، وقعت الجريمة مساء الأربعاء 21 مايو (أيار)، حيث نشب خلاف حاد بين الضحية والشابة فاطمة غولسوم ب.

داخل الشقة، وتطوّر الشجار إلى حد إقدامها على طعنه عدة مرات باستخدام سكين من المطبخ، وبعد تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة المبنى مسرعة، وتم رصد لحظة خروجها عبر كاميرات المراقبة، ما ساعد الجهات الأمنية في تعقب خط سيرها وتوقيفها لاحقًا، حيث عُثر بحوزتها على أداة الجريمة.

في المقابل، حاول الضحية طلب المساعدة رغم إصاباته البليغة، حيث تمكن من النزول زحفًا إلى الطابق الأسفل وطرق باب جيرانه، الذين بادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف. وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية طارئة، توفي متأثرًا بجراحه، وخلال التحقيقات الأولية، زعمت المتهمة أنها كانت في حالة دفاع عن النفس، مدعية أن الممثل حاول الاعتداء عليها جنسيًا، وهو ما دفعها لطعنه. وتمت إحالتها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية، وانتشرت لاحقًا لقطات من كاميرات المراقبة توثّق لحظة دخول الطرفين إلى المبنى سويًا في هدوء، ما جعل الحادثة تثير جدلًا واسعًا في الشارع التركي ووسائل الإعلام المحلية.