طرح تريلر مسلسل " سيوف العرب "

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة "شاهد" عن موعد عرض مسلسلها التاريخي الضخم "سيوف العرب" في 30 أيار مايو، وأطلقت التريلر الرسمي للعمل الذي يضم نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، ومنذر رياحنة الذي يجسد شخصية القائد يوسف بن تاشفين.
المسلسل من تأليف محمد البطوش وإخراج سامر جبر، ويعرض بالتزامن على قنوات MBC وتلفزيون قطر، ويجسد حقبة تاريخية مهمة بروح درامية تربط الماضي بالحاضر.
يضم المسلسل أكثر من 80 ممثلاً من مختلف الدول، ما يجعله احتفالاً فنياً بالهوية الثقافية العربية.
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