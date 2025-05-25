مصطفى شعبان يختار اليابان للراحة قبل انطلاق تصوير فيلمه الجديد

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ميرنا وليد - بيروت - يقضي الممثل المصري مصطفى شعبان إجازة قصيرة في اليابان برفقة زوجته هدى الناظر، قبل أن يعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة للانطلاق في تصوير فيلمه الجديد "المملكة"، والذي يُجسد عودته إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب سنوات عن السينما.
الفيلم الجديد يجمعه بالفنانة اللبنانة هيفا وهبي ومحمد أنور، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.
وكان مصطفى شعبان قد ظهر مؤخرًا في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث تأثر على الهواء عند تذكره وفاة شقيقه الأصغر خلال تصوير مشاهد مسلسل "حكيم باشا"، وطلب عدم الخوض في تفاصيل تلك اللحظة المؤلمة، قائلاً: "ربنا ما يكتبها على حد."
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