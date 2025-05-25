مروة نصر تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية مروة نصر عن تعرض والدتها لوعكة صحية، مناشدة جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وذلك عبر خاصية الحالة على حسابها ، وكتبت نصر: "اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهم يا شافي يا معافي اشفِ أمي شفاء لا يغادر سقما، وهون عليها كل ألم، وطهر جسدها وعافها وأعف عنها يا أرحم الراحمين"، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من طرح مروة نصر لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بقيت جبروت"، والتي قدمتها باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي (AI)، وجرى نشرها على مختلف المنصات الرقمية، لتكون خطوة جديدة في مسيرتها الفنية تواكب من خلالها التطور التكنولوجي في عالم الموسيقى.



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