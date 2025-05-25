أغنيتان جديدتان تجمعان هيفا وهبي بـ تامر حسين في عمل منتظر

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر الغنائي المصري تامر حسين عن تعاون جديد يجمعه بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي، من خلال أغنيتين ستُطرحان قريباً عبر المنصات الموسيقية. ونشر حسين صورة جمعته بهيفا داخل أحد الاستوديوهات على حسابه، وعلّق قائلاً: "مع الجميلة هيفاء وهبي".

الأغنية الأولى من ألحان وتوزيع إسلام زكي، أما الثانية فمن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع كلوبيكس، وتأتي ضمن خطة هيفاء الفنية لتقديم محتوى غنائي متجدد خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن هيفا وهبي انتهت مؤخراً من تسجيل ألبومها الجديد، الذي يضم نحو 20 أغنية، بمشاركة نخبة من أهم الشعراء والملحنين في العالم العربي، من بينهم أحمد المالكي، عمرو المصري، طارق مدكور، محمد يحيى، سامر أبو طالب، عمرو الخضري، أحمد علاء الدين، أحمد البرازيلي، زووم، نور عز الدين، وسام عبد المنعم وتامر حسين، بينما تولّى ماهر صلاح هندسة الصوت، وستعتمد هيفا في طرح الألبوم على أسلوب "الإصدار المنفرد"، حيث ستُطلق كل أغنية على حدة خلال الفترة المقبلة.

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