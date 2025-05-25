عندما تلتقي السينما والموسيقى بالحب.. فيديو جديد يوثق تفاصيل حفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

أجواء مميزة بحفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

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اللقطات الأولى من حفل زفاف ستيفاني عطالله وزاف

View this post on Instagram A post shared by Takla Chamoun تقلا شمعون (@taklachamounofficial)

اعترافات بالحب بين ستيفاني عطالله وزاف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 07:27 مساءً - وسط أجواء الطبيعة عندما يحتضن الجبل الأشجار الخضراء، ومن قلب مدينة جبيل في لبنان وهو المكان الذي بدأت فيه قصة حبهما، احتفلت النجمة اللبنانيةبحفل زفافها على حبيبها الفنان اللبناني والمطرب جوزيف عبود المعروف باسم "زاف" مساء أمس السبت الموافق 24 من مايو، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها الحب والرومانسية والعفوية وسط الأهل والأصدقاء.شاركت النجمة اللبنانيةمقطع فيديو جديداً من حفل زفافها، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، الفيديو الذي أظهر تفاصيل أكثر من حفل الزفاف وديكورات الحفل التي أبهرت الجميع.ففي ليلة استثنائية تحاكي خلالها جمال ورومانسية القمر مع أحضان الطبيعة والجبل احتفلت ستيفاني عطالله بزفافها، الذي أُقيم في منطقة ساحرة على قمة الجبل، حيث الطبيعة والأشجار الخضراء، مستخدمين في الديكور الورود الملونة التي جمعت بين البنفسج والأخضر والأبيض والوردي وتزينت بها طاولات الحفل.هذا بالإضافة إلى المبنى الذي يشبه القلاع التاريخية والذي ظهر في خلفية الحفل؛ والذي قدما من خلاله مشهداً تمثيلياً رائعاً في غاية الرومانسية والحب، كما صُممت كوشة الزفاف على شكل قلب ملون بألوان مبهجة، وظهر خلال الفيديو الثنائي وهما يلتقطان عدداً من الصور التي جمعت بين العفوية والمرح والرومانسية.اطلعوا على: في مشهد مميز.. اعترافات رومانسية متبادلة بين ستيفاني عطالله وزوجها جوزيف عبودوقد شاركت النجمة اللبنانية تقلا شمعون من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو وثَّقت من خلاله بدء مراسم حفل زفاف الفنانةوزوجها جوزيف عبود، حيث ظهر العروسان من داخل إحدى الكنائس في أثناء توقيع عقد ومراسم الزواج.وقد دخلت ستيفاني الكنيسة برفقة والدها على موسيقى أغنية "البكلة" التي تحكي قصة حبهما؛ وبدا عليها التأثر لحين وصولها لزاف الذي كان ينتظرها.وفي إطلالة خطفت الأنظار، أطلت ستيفاني عطالله بفستان زفاف أبيض من دون أكمام، ضيق يأخذ شكل الجسم بقصة ذيل السمكة صُمم خصيصاً لها.وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من الألماس، كما اعتمدت تسريحة الكعكة مع طرحة زفاف طويلة مطرزة بالكامل، وكذلك مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها؛ فيما أطل العريس زاف ببدلة رسمية أنيقة.وفي مشهد مميز مليء بالحب والرومانسية خلال الحفل، اجتمع به سحر السينما والموسيقى مع الحب تبادل العروسانوجوزيف عبود اعترافات الحب، وقد تداول مقطع الفيديو عدد من رواد مواقع التواصل المحبين والمتابعين للعروسين، حيث يظهر زاف وهو يقول لـ ستيفاني: "من أول يوم قلت لكِ إني سأتزوجك، شوفتي اليوم ماذا نفعل؟"؛ لترد عليه ستيفاني "عم نتزوج".ليكمل زاف: "قلتلك طالعة حلوة اليوم"؛ لترد عليه :"اليوم قلتها لي حوالي 1500 مرة. هل قلت لك إني أحبك اليوم"، فيجاوبها زاف : "اليوم قلتي لي هذه الكلمة 2500 مرة"؛ لترد: "الآن 2501 أحبك. أخيراً صرنا بمفردنا".وجاءت هذه الاعترافات وسط تأثر وتصفيق من قبل الحضور.يمكنكم قراءة: بالتزامن مع احتفال ستيفاني عطا الله بزفافها.. كريستال علامة فارقة في تاريخها الفني وأعلنت خطوبتها بأغنيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».