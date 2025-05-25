19.3 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر السعودي في أسبوع

فيلم توم كروز في الصدارة

فيلم Lilo & Stitch بالمركز الثاني

"سيكو سيكو" يتراجع إلى المركز الرابع

View this post on Instagram A post shared by Film Square productions (@filmsquareproductions)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 07:27 مساءً - حظيبإقبال جماهيري كبير، طوال الأسبوع الماضي، وتحديداً خلال الفترة من 18 إلى 24 من شهر مايو الجاري، حيث يُعرض 37 فيلماً متنوعاً، وسط حالة تنافسية شديدة لصدارة القائمة.وكشفت هيئة الأفلام السعودية ، أن شباك التذاكر السعودي، حقق طوال الأسبوع الماضي، 19.3 مليون ريال، مقابل مبيعات تجاوزت 367 ألف تذكرة، فيما تصدر فيلم ""، بالتزامن مع الأسبوع الأول لطرحه هناك، حيث حقق 6.5 مليون ريال، مقابل 105.2 ألف تذكرة، والعمل بطولة توم كروز، وكذلك فينج رامز وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة، كما يظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.ويبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.فيما ذهب المركز الثاني إلى فيلم Lilo & Stitch في الأسبوع الأول له هناك أيضاً، حيث حقق 4.2 مليون ريال، لـ85.5 ألف تذكره، يلاحقه فيلم Final Destination: Bloodlines، والذي حقق في 2.2 مليون ريال، مقابل 43.2 ألف تذكرة مباعة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، 4.9 مليون ريال، لـ88.3 ألف تذكرة.وتدور أحداث الفيلم حول طالبة جامعية تضطر للعودة إلى منزلها بعد كابوس عنيف متكرر، على أمل العثور على الشخص الوحيد القادر على كسر دائرة الموت وإنقاذ عائلتها من مصير مروع منتظَر. والعمل إخراج زاك ليبوفسكي. وتأليف جاي بوسيك. وبطولة: توني تود، ماكس لويد- جونز، رايا كيلستيديت، بريك باسنجر.يمكنك قراءة.. هيئة الأفلام السعودية تعلن إنشاء إستوديوهات جاكس للأفلام للإنتاج العالميوبعد أسبوعين من الصدارة، تراجع فيلم "سيكو سيكو" إلى المركز الرابع، بعدما حقق 1.8 مليون ريال، مقابل 33.6 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الماضية، 13.5 مليون ريال، لأكثر من 250 ألف تذكرة مبيعة.الفيلم بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح. وإخراج عمر المهندس. وهو ينتمي للأفلام الشبابية، التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة؛ ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويُضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدعي أنه المالك الحقيقي للسلع.كما تراجع فيلم "إسعاف" إلى المركز الخامس، مُحققاً طوال الأسبوع الماضي، إيرادات بلغت 1.2 مليون ريال، لـ26.3 ألف تذكرة؛ ليأتي إجمالي ما حققه على مدار الأسابيع الـ6 الأخيرة، 14.3 مليون ريال، مقابل 288.7 ألف تذكرة. وهو بطولة: إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نيرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن. ومن إخراج البريطاني كولين توج.

ويتناول فيلم إبراهيم الحجاج الجديد قصة "عمر" و"خالد"، وهما مسعفان يعملان بمدينة الرياض، اللذان تنقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يتورطان في حادث مروري، مع شخص مرتبط بجريمة خطيرة؛ حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم. فيما تتصاعد الأحداث خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا.

View this post on Instagram A post shared by بيت الكوميديا (@houseofcomedysa)



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»