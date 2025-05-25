راغب علامة يتألّق في دار الأوبرا السلطانية ويُكرَّم على مسيرته الفنية

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلتين على مسرح دار الأوبرا السلطانية في عُمان، حيث توافد جمهور غفير للإستمتاع بأدائه الساحر وأجواءه الطربية الفريدة، وشهد الحفلان تفاعلاً لافتاً من الحضور، الذين رددوا معه أجمل أغانيه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً من التألق، وقدّم علامة خلال الحفل أغنيته الجديدة "ترقيص" لأول مرة مباشرةً أمام الجمهور، والتي حصدت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقى على إثرها تهاني من عدد كبير من الفنانين، وفي ختام السهرة، تم تكريم راغب علامة بدرع تقديري من السيد حمد الكندي، احتفاءً بمسيرته الفنية الطويلة وحضوره المستمر في قلوب الجمهور العربي، ليُضيف بذلك محطة جديدة من النجاح إلى صيفه الفني الحافل.



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