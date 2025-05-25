صعوبة في التنفس تُدخل نجم هاري بوتر إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل البلغاري ستانيسلاف يانيفسكي، المعروف بدور "فيكتور كروم" في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، عن تعرضه لأزمة صحية حادة أدت إلى نقله بشكل طارئ إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، وشارك يانيفسكي صورة عبر حسابه ظهر فيها بضمادة على أنفه ومحلول وريدي في ذراعه، موضحاً أنه واجه صعوبة في التنفس استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأكد أنه فضّل عدم مشاركة تفاصيل حالته سابقاً تجنباً لإثارة القلق، مشيراً إلى أنه اعتاد مواجهة الأزمات بصمت، لكنه كان محاطاً بدعم عائلته وعدد من الأصدقاء المقربين.

ستانيسلاف يانيفسكي، المولود في صوفيا عام 1985، بدأ حياته الفنية في سن مبكرة، وحقق شهرة عالمية بعد تجسيده شخصية لاعب الكويديتش "فيكتور كروم" في فيلم هاري بوتر وكأس النار، كما عاد لتأدية الدور في أجزاء لاحقة من السلسلة. قبل دخوله عالم التمثيل، عمل كعارض أزياء وهو في السادسة عشرة من عمره.