دراما صيني جديدة تجمع بين الرومانسية والسرعة

ميرنا وليد - بيروت - مسلسل Race to Romance (سأقع في حبك إذا أمسكت بي) هو عمل جديد لمحبي الدراما الصينية وهو من النوع الرومانسي وأيضاً افلام السرعة تدور أحداثه حول البطلة شين يي التي تنضم لفريق سباق سيارات لتحقيق حلم أخيها، وتبدأ علاقة مليئة بالتحديات مع السائق المحترف غو يي تشين تتحول لاحقًا إلى قصة حب.
المسلسل مكون من 24 حلقة ويُعرض على إحدى المنصات، ويجمع بين الإثارة الرياضية والرومانسية. يشارك فيه نجوم مثل شين هاو نان وديوان جينغ يي، وهو من تأليف مياو يي وإخراج شين هاو.
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