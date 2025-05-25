محمد حديد في زيارة الى لبنان وهذا ما قاله عن بيروت

ميرنا وليد - بيروت - يعد أن وصل منذ يومين رجل الأعمال الأميركي من أصول فلسطينية محمد حديد ووالد العارضتين بيلا وجيجي حديد نشر تعليقاً على صفحته جاء فيه: " أحب بيروت.

المدينة التي لا تنام، أجمل البلاد جغرافياً. الناس، الطعام، الثقافة، الثقافة، الرقي، وفرة الجمال، ومن أكثر الناس حباً وكرماً. ليست هذه هي المرة الأولى لي، ولكن في كل مرة آتي إليها تزداد سحراً. يجب أن تراها في حياتك 10 مرات على الأقل. هذا ليس تعليقاً مدفوع الأجر. هذا مني شخصياً. شكراً لك يا لبنان على أجمل يومين".