ميرنا وليد - بيروت - تميزت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون بإطلالة لافتة للأنظار على السجادة الحمراء أثناء مشاركتها مع زوجها كولين جوست وإبنها في مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ78. وقد حضرت هذه السنة بصفتها مخرجة لأول فيلم لها والذي يحمل عنوان Eleanor The Great وليس كممثلة. وقررت مجلة باري ماتش الفرنسية تصنيف الثنائي سكارليت جوهانسون وزوجها كولين جوست بالأكثر تألقاً. وصنّفت الممثل والمنتج الأميركي روبرت دو نيرو وصديقته تيفاني شين بالثنائي الحنون. أما ريهانا وصديقها روكي فقد صنفتهم المجلة الفرنسية بالثنائي الأكثر أناقة. يذكر أن سكارليت جونسون بعد دخولها الى المهرجان سارعت الى زوجها للوقوف معه ولفتت الأنظار.

كانت هذه تفاصيل خبر سكارليت جوهانسون ورويبرت دونيرو إستحقا هذه الألقاب في مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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