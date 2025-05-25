وفاة والدة ريتا نجيم الرومي وهذا موعد الدفن والتعازي

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة مديرة البرامج في إذاعة لبنان ريتا نجيم الرومي، السيدة سلمى نجم نجيم، ونشرت ريتا على صفحتها الخاصة، ورقة النعي الرسمي لوالدتها، وأرفقتها بكلمة واحدة: "الماما".



يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين 26 أيار في كنيسة مار مخايل معاصر الشوف. وتقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف لغاية السادسة مساء، في صالون كنيسة مار مخايل معاصر الشوف، ويوم الثلاثاء 27 أيار من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون مطرانية الروم الكاثوليك يوحنا ذهبي الفم في بيروت طريق الشام.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي من الإعلامية ريتا نجيم الرومي، راجين الله أن يسكن والدتها الراحلة فسيح جناته.