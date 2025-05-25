إنتشار خبر عن إنفصال ريان حركة عن خطيبها وحذفها الصور التي تجمعهما

ميرنا وليد - بيروت - بعد أقل من عشرين يوم على إعلانها عن خطوبتها بعد أن تقدم منها حبيبها بطلب الزواج وبعد أن كشفت عن هويته ومكان إقامته إنتشر خبر اليوم مفاده أن ريان إنفصلت عن حبيبها وقد حذفت صورهما على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت ريان قد ذكرت أن خطيبها يدعى سهيل سباعي، وهو لبناني مقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.

وحينها علقت ريان على صفحتها بالقول: "أعتقد أن لدي حفل زفاف لأقوم بالتحضير له لأنني قلت نعم". وكانت كشفت ريان حركة عن عيشها قصة حب، وأن حياتها مليئة باللحظات الرومانسية، ما أضاف لمسة خاصة لحياتها الفنية وأن قلبها يدق، وحبيبها من الداعمين لها ولعملها وفنها، وأكدت أنها ستكون عروس عام 2025، من دون أن تحدد تاريخ الزواج.