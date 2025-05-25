مهرجان كان السينمائي يختتم دورته الـ78 بحضور أبرز نجوم ونجمات العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 04:27 مساءً - أُسدل الستار عن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025، في ليلة شهدت الكثير من الأحداث المفاجئة والمميزة في آنٍ واحد؛ منها انقطاع التيار الكهربائي عن جنوبي شرق فرنسا، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم Mastermind، ولكن قصر المهرجان تحول إلى مصدر طاقة مستقل؛ ما سمح لجميع الأحداث والعروض المُجدوَلة، بما في ذلك حفل الختام، بالمُضي قُدُماً كما هو مخطط لها؛ لتشهد السجادة الحمراء إطلالات فاخرة لأبرز نجوم ونجمات العالم، ويعلو صوت التصفيق الحار داخل مسرح قصر المهرجان، بأصوات التصفيق الحارة للفائزين بالجوائز.

في السطور التالية، ستكونين معنا في جولتنا الأخيرة للدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي 2025؛ لتشاهدي كيف كانت أجواء تسليم الجوائز، وإطلالات النجمات الراقية بأجمل الأزياء وأفخم المجوهرات والصيحات الجمالية الآسرة على السجادة الحمراء.

إعداد:سارة نبيل

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2025

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في أجواء علا فيها صوت التصفيق الحار، وتلألأت أضواء الكاميرات، أُسدل الستار عن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025 في نسخته الـ78 بحفل توزيع الجوائز، حيث تَسلَم صناع الأفلام جوائزهم في ليلة تُوِج فيها الإبداع، والجمال، والابتكار السينمائي من مختلف أنحاء العالم.

وقد سلمت كيت بلانشيت الجائزة الأخيرة في الحفل وهي جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، التي ذهبت لفيلم Un Simple Accident، والتي تُعَدُ أرفع جائزة في المهرجان، لما حمله من رؤية فنية جريئة ورسالة إنسانية عميقة.

في هذا الرابط، ستتعرفين إلى القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2025.

الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي تشهد مشاركة وظهوراً مميزاً للمرأة

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شهدت الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025 مُشاركة عدد كبير من الأفلام بمُختلف أقسام ومُسابقات المهرجان، إلا أن اللافت للانتباه هو أن هذه الدورة اهتمت بشكل كبير بتقديم عدد من المُخرجات وصانعات الأفلام؛ لعرض رؤيتهن وتجارِبهن في السينما بشكل عام.

وكانت هذه الدورة قد شهدت عرض عدد من الأفلام، التي قدمتها مُخرجات نجحن من خلالها في عرض السرديات والأحداث التقليدية، ولكن من خلال منظور المرأة.

وقد تناول العديد من الأفلام المُشاركة قضايا اجتماعية وثقافية بأساليب فنية، تنوعت ما بين الواقعية والتعبيرية الشاعرية؛ ما نجح في تقديم صورٍ متعددة لتجارِب النساء. وسواء أكانت قصص الأفلام المُشاركة تدور حول صراعات داخلية أو تحديات اجتماعية وصولاً لاكتشاف الذات؛ فإن هذه الأفلام تؤكد قدرة المُخرجات على إعادة تعريف الرواية السينمائية من جديد.

ومن خلال المُسابقات الرسمية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025، تم اختيار مُشاركة عدد من الأفلام السينمائية، جاء صُناعها من النساء واللواتي نجحن في تقديم قصصٍ درامية، تم من خلالها الكشف عن العديد من التعقيدات في العلاقات الأسرية والصداقة النسائية أيضاً، فيما تناول بعض الأفلام الأخرى قضية التحرُّر الذاتي.

والبارع في هذه الأفلام أنها لم تكتفِ بتصوير النساء بوصفهن ضحايا أو أبطالاً تقليديين بفيلم سينمائي؛ بل عرضتهن بوصفهن شخصيات مُعقدة تحمل الكثير من التفاصيل وتواجه تحديات الحياة بقوة ومرونة.

في هذا الرابط، المزيد عن الأفلام التي تتعلق بقضايا المرأة في مهرجان كان السينمائي 2025.

إقامة حفل الختام رغم انقطاع التيار الكهربائي في مدينة كان

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أُقيم حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2025 على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي، وقد أصدر مهرجان كان السينمائي الدولي بياناً رسمياً أعلن فيه انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر في مدينة كان والمناطق المحيطة بها.

وأشار البيان إلى أن قصر المهرجانات تحول إلى مصدر طاقة مستقل؛ ما سمح لجميع الأحداث والعروض المُجدوَلة، بما في ذلك حفل الختام، بالمُضي قُدُماً كما هو مخطط لها، ولكن تم تعليق العروض في سينمات سينيوم مؤقتاً.

وأفاد الحضور في المهرجان، أن خدمة الواي فاي والسلالم المتحركة كانت تعمل داخل القصر. كما عادت الكهرباء إلى بعض قاعات العرض.

وكان انقطاع التيار الكهربائي آخر مشكلة عملية تُصيب مهرجان كان هذا العام، بعد أن سقطت شجرة نخيل على ممشى كروازيت؛ ما أدى إلى إصابة منتج ياباني، يوم السبت الماضي 17 من مايو.

للمزيد من التفاصيل تابعي هذا الرابط.

فيلم The Secret Agent يخرج من مهرجان كان بثلاث جوائز

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حصد فيلم The Secret Agent جائزة أفضل ممثل، التي ذهبت إلى "واغر مورا"؛ ليتم الإعلان مجدداً عن فوز الفيلم بجائزة أخرى أفضل إخراج، التي ذهبت للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو، كما تم الإعلان عن فوز الفيلم "العميل السري - O Agente Secreto" للمخرج كليبر ميندونسا فيليو بجائزة فيبريسي في فئة الاختيار الرسمي -المسابقة، التي تمنحها الاتحاد الدولي لنقاد السينما، وذلك على هامش الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025.

جدير بالذكر أن البرازيل كانت ضيف شرف الدورة الـ78 من مهرجان كان هذا العام.

تعرفي في هذا الرابط إلى المزيد عن أحداث "العميل السري - O Agente Secreto".

نجوم ليسوا بأشخاص خطفوا الأنظار في مهرجان كان السينمائي

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بجانب عروض الأفلام، كان هناك عروض أخرى من نجوم لم يكونوا من البشر، بل كانوا من عناصر غير متوقعة استطاعت أن تخطف الأضواء وتجذب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حدٍ سواء، ففي حين يشتهر مهرجان كان بمكانته السينمائية البارزة، إلا أن هناك لحظات عفوية وإنسانية غالبًا ما تبقى في الذاكرة لأطول فترة.

في هذا الرابط، أبرز اللقطات العفوية التي كان أبطالها نجوم وحشرات وحيوانات في مهرجان كان السينمائي 2025؟

أقوى 9 إطلالات في ختام مهرجان كان السينمائي 2025

كيت بلانشيت Cate Blanchett- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بعد اثني عشر يوماً على الانطلاق، اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78 فعالياته، وحلت ليلة الختام؛ فغصت السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات التي تهافتت للمرور للمرة الأخيرة على السلالم الحمراء. ولم تنجح أزمة انقطاع التيار الكهربائي في التأثير في تجهيزات الحدث.

ومن أجمل الإطلالات التي رأيناها، نذكر كيت بلانشيت Cate Blanchett التي التزمت الأسود الكلاسيكي، وإيل فانينغ Elle Fanning التي أطلت بطابع رومانسي يشبه شخصية "إلسا" ملكة الجليد من أفلام ديزني الشهيرة، وغيرها من الفساتين، التي اخترناها لك في هذا الرابط؛ لتختاري أجملها وتستوحي منها لمناسباتكِ في صيف 2025.

الأناقة والرقي شعار مجوهرات النجمات في ختام مهرجان كان السينمائي 2025

إيل فانينج بعقد تشوكر ألماسي في ختام مهرجان كان السينمائي 2025 -تصوير: يوسف بوهوش - خاص "الخليج 365"



وشهدت السجادة الحمراء لحفل الختام لحظات لا تُنسى من التألق والتميز؛ حيث اختارت النجمات العالميات أزياء راقية مرصعة بأحجار كريمة مذهلة لتوديع هذا الحدث العالمي بأناقة لا مثيل لها.

من التصاميم الفاخرة إلى المجوهرات الملكية، إليكم في هذا الرابط أبرز إطلالات المجوهرات التي سطعت في سماء كان في حفل الختام، وكيف نسَّقتها النجمات العالميات بكل أناقة؟

أبرز الصيحات الجمالية للنجمات في حفل الختام

عليا بهات في ختام مهرجان كان السينمائي 2025 -تصوير: يوسف بوهوش - خاص "الخليج 365"



تألقت النجمات العالميات في حفل الختام بأجمل الإطلالات من أهم مصممي الأزياء العالميين، إلى جانب صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي كانت لها بصمة لافتة بنعومتها وبساطتها هذا العام للنجمات.

وفي يوم الختام، حضرت أهم نجمات العالم على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025؛ حيث سيطر المكياج الناعم بألوانه الهادئة، التي تراوحت بين الوردي والنيود والترابي. وبعض النجمات اعتمدن صيحة المكياج بلمسات برَّاقة بسيطة، مع البشرة المخملية. كذلك تنوعت صيحات أحمر الشفاه بين الأحمر الفاقع والزهري الناعم والغلوس الترابي.

في هذا الرابط، نلقي معاً نظرة على أجمل مكياج النجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78.