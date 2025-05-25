الخليج 365 تلتقي المخرجة حفصية حرزي في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 04:27 مساءً - أجرت الخليج 365 لقاء خاص مع المخرجة الفرنسية ذات الأصول التونسية حفصية حرزي، وبطلة فيلمها La Petite Dernière، الممثلة نادية ميليتي، وذلك بعدما توّجت بجائزة أفضل ممثلة ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

كشفت المخرجة حفصية حرزي أنها بكت أثناء تكريمها لأنها كانت تشعر بمشاعر مختلطة لأنها كانت سعيدة وفخورة جداً بهذه التجربة. وأشادت الفنانة نادية ميليتي عن فخرها بهذه التجربة، وقالت أن حفصية تعني لها الكثير فهي بمثابة أختها وأمها وصديقتها، وبدأت معها الكثير من التفاصيل والأمور المميزة في مشوارهما.

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القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي

أفضل فيلم: Un Simple Accident

الجائزة الكبرى Grand Prix: فيلم Sentimental Value، يواكيم ترير

أفضل مخرج: كليبر ميندونسا فيلهو، The Secret Agent

أفضل ممثلة: نادية ميليتي، La petite dernière

أفضل ممثل: واغر مورا، The Secret Agent

جائزة أفضل سيناريو: الأخوان بيير داردن ولوك داردين، The Young Mothers Home

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: Sirat مناصفةً مع فيلم Sound of Falling

الجائزة الخاصة (Prix Spécial): Resurrection، بي غان

جوائز أخرى

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جائزة الكاميرا الذهبية: The President’s Cake "كعكة الرئيس" للمخرج حسن هادي

جائزة الكاميرا الذهبية: My Father’s Shadow "ظل أبي" للمخرج أكينولا ديفيز جونيور

جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة: I’m Glad You’re Dead Now "أنا سعيد لأنك ميت الآن" للمخرج توفيق برهوم

جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة: Ali "علي" للمخرج عدنان الراجيف

جائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية: Imago "إيماغو" للمخرج ديني عمر بيتساييف

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لجائزة العين الذهبية: The Six Billion Dollar Man "رجل الستة مليارات دولار" للمخرج يوجين جاريكي

جائزة Palme Dog: Panda لفيلم The Love That Remains

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام): The Secret Agent "العميل السري" للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام): Urchin "القنفذ" للمخرج هاريس ديكنسون

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام الموازية) "أوديسة الهندباء"، موموكو سيتو

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