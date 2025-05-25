لقاء سويدان تهاجم منتقدي احمد السقا بعد انفصاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 04:27 مساءً - علقت الفنانة لقاء سويدان على الجدل المُثار حول أزمة انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، وذلك خلال برنامجها الشهير "لقاء ع الهوا".

تعليق لقاء سويدان

بدأتبحديثها عن علاقة الثنائي قائلة: "أحمد السقا نجم كبير وممثل رائع وله شعبية كبيرة في مصر والوطن العربى بالإضافة أنه ابن بلد وجدع والكل عارف بذلك، كذلكابنة أشهر كوافير الراحل محمد الصغير تتمتع بأخلاق جيدة، وعاشوا مع بعض 26 سنة وأنجبوا 3 أولاد ".

وانتقدت لقاء تدخل الجمهور في تفاصيل الانفصال وتابعت قائلة: "الناس عايزة تعرف سبب انفصالهم عن بعض ليه، وناس يتكلموا عن لسان السقا، والسقا اللى يعرفه أنه لا يستطيع الحديث والتدخل فى خصوصية أى شخص يتعامل معه، والجمهور ليس له الحق في الدخول في حياته الشخصية ولكن يتدخل في أعماله فقط خصوصا أنه نجم كبير أكن له كل الاحترام والتقدير وكذلك مها الصغير".

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وأنهت كلامها مؤكدة أنه ليس من حق الجمهور التدخل في حياة المشاهير والإعلاميين والسياسيين والتدخل في خصوصياتهم، وطالبت الجميع بالتركيز في حياتهم الشخصية.

انفصال السقا ومها الصغير

يُشار الى أنأعلن انفصاله عنفي منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وأكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر تقريباً، لكن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين تقريباً.

ولكن، بعد ساعات قليلة قام أحمد السقا بحذف المنشور، وذلك بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصةً مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.

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