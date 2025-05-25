خاص لـ الخليج 365 ندى عبد الحكيم بعد فوزها بالميدالية الذهبية بالغناء: سعيدة بالتجربة وسأجمع بين التمثيل والغناء مستقبلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 04:27 مساءً - ندى عبد الحكيم ممثلة وذات صوت جميل وفارسة تحب الخيل، فازت قبل أيام بالميدالية الذهبية بالغناء بمسابقة المهارات الثقافية حينما غنت أغنية للفنانة ذكرى، وتواجدت بالموسم الرمضاني بمسلسل "شارع الأعشى" الذي حقق مشاهدة عالية، كما شاركت بمسلسل "الزافر". وقد بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، أبدعت في مجال التمثيل والغناء من خلال مشاركاتها المتنوعة التي أظهرت فيها مواهبها المتعددة. "الخليج 365" التقت بها من خلال الحوار التالي وهذا ما قالته:

الحصول على الميدالية الذهبية

بعد فوزك بالميدالية الذهبية في مسابقة الغناء بالرياض حدثينا عن المسابقة... وهل توقعت الفوز بها؟

حقيقة لا أخفيكم أنني جداً سعيدة بهذا الفوز عندما أُعلنت النتيجة، وشاهدت اسمي ولم أكن أتوقع الفوز، والحمدلله أعتبر هذا إنجازاً فنياً لفوزي بالميدالية الذهبية في مسابقة المهارات الثقافية التي أُقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض، وقدمت على خشبة المسرح أغنية للفنانة "ذكرى"، حيث نالت استحسان لجنة التحكيم وتفاعل الحضور معها.

والفوز كان حلماً وتحقق، وأهدي هذه الجائزة لعائلتي، ولكل من آمن بي وساندني، وكذلك أشكر اللجنة المنظمة على دعمها للمواهب الشابة.

هل تفكرين مستقبلاً احتراف الغناء؟

المشاركة بأعمال بالموسم الرمضاني

كانت لك مشاركة جميلة في عملين بالموسم الرمضاني الأول مسلسل "الزافر"، والثاني مسلسل "شارع الأعشى"، حدثينا عنهما وما هي الأصداء التي وجدتها بعد عرض المسلسلين؟

دخلت عالم الفن بسن صغيرة كيف وجدت الشهرة؟

خلال مشوارك ما هي إيجابيات الشهرة وما هي سلبياتها؟

تجربة التمثيل والغناء

أيهما تفضلين الغناء أم التمثيل بما أنك خضتِ التجربتين؟

شاركت بالدراما وأيضاً بعالم السينما... أيهما تفضلين التلفزيون أم السينما؟

ندى عبد الحكيم- الصورة من المصدر

المشاركة في مسلسل "الشرار" والجائزة

كانت لك مشاركة جميلة بمسلسل "الشرار" حدثينا عنها، وماذا أضافت لرصيدك الفني؟

كيف دخلت عالم الفن؟

من الفنانون الذين تتمنين أن تمثلي معهم مستقبلاً؟

ما هي الصعوبات التي واجهتها بالمجال الفني؟

ندى عبد الحكيم- الصورة من المصدر

بعيداً عن الفن

ماذا تودين أن تكون ندى عبد الحكيم بعد تخرجها؟

أغنية تحبين ترديدها دائماً بينك وبين نفسك؟

ومن هو فنانك وفنانتك المفضلان بمجال الغناء؟

بأي صف دراسي أنت الآن؟

ما هي هواياتك المفضلة بعيداً عن التمثيل؟

ما هي الألوان التي تفضلينها؟

من شجعك للدخول لعالم الفن؟

ما هي لعبتك المفضلة؟

ما هي الأماكن التي تفضلين الذهاب إليها؟

ما هي مشاريعك الفنية القادمة؟

ندى عبد الحكيم- الصورة من المصدر

نعم بإذن الله.للمزيد من الأخبار: بالفيديو خاص لـ"الخليج 365": ندى عبد الحكيم انتظروني برمضان في شارع الأعشى والزافركلتا التجربتين جميلة ومختلفة بالنسبة لي وحققت نجاحاً ومتابعة خلال شهر رمضان الحمدلله وأضافت لي.بالفعل كان دخولي لعالم الفن بسن مبكرة عندما كنت طفلة صغيرة من خلال عدة نشاطات فنية مختلفة، والحمد لله حققت شهرة جميلة، وكان بالمقابل هذه الشهرة لها إيجابيات وسلبيات بالتأكيد.قد ترغبين في معرفة: خاص لـ الخليج 365 عبدالله المالكي.. الزافر من أصعب التجارب التي خضتها وأستعد لفيلم سينمائي طويلالإيجابيات كانت الثقة والمحبة من الناس أما السلبيات فكانت ببعض من نختلط بهم مما نجد الكذب والنفاق بحديثهم.بالنسبة لي كفنانة أجد أن كلتا التجربتين جميلتان، وبالنسبة لي تكملان بعضهما، فأنا أمتلك موهبة التمثيل، وكذلك موهبة الغناء لذلك أريد أن أنمي وأطور من نفسي بالمجالين.من خلال تجربتي التلفزيون له أجواؤه والسينما لها أجواؤها وهما تجربتان مختلفتان.إليكِ هذا الخبر: إلهام علي تنشر صوراً لها من كواليس شارع الأعشى وهكذا تعلّقالعمل كان جداً جميلاً وجباراً، خاصةً أنه مع ممثلين كبار وأسماء لها ثقلها بالوسط الفني، ومن خلال هذه المشاركة فزت كأفضل ممثلة طفلة، وكان هذا الأمر تشجيعاً لي حقيقة بعد فوزي.دخلت وأنا طفلة صغيرة وتطورت مهاراتي، وكنت أحب أن أشاركك بكل نشاط سواء درامي أو مسرحي أو تقديم وغناء.هنالك الكثير من الأسماء ولا أستطيع ذكر الكل ولكن يحضرني الآن الفنان شاروخان.لم أواجه صعوبة تُذكر، كل ما واجهته الحمدلله استطعت أن أتغلب عليه.أود أن أتخصص بالطب."طلعت أبيه" للفنان عايض يوسف.الفنان عايض يوسف والفنان ماجد المهندس.بالمرحلة المتوسطة.لدي الكثير من المواهب إلى جانب التمثيل وهو ركوب الخيل والسباحة والغناء.أحب كثيراً اللون الأصفر.والدتي حفظها الله.الكرة.أحب كثيراً البحر.لدي مفاجأة لجمهوري الحبيب وهي عبارة عن مسلسل جديد سيُعرض على mbc بإذن الله ولكن لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل كثيرة له الآن.

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