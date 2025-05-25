نادين نسيب نجيم وظافر العابدين يجتمعان لأول مرة في دراما رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 04:27 مساءً - في مفاجأة طال انتظارها من قِبَل جمهور الدراما العربية، كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تعاونها الأول مع النجم التونسي ظافر العابدين، من خلال عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان 2026

نادين نسيب نجيم تتعاون مع ظافر العابدين في دراما رمضان 2026

سكرين شوت من الاستوري التابع لحساب نادين نجيم على "إنستغرام"

أعلنت نادين نسيب نجيم عن هذا التعاون عبر خاصية "الستوري" بـ حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث عبرت عن حماسها الكبير للمشروع، وتبين ذلك من خلال الجملة التي تم كتبتها على الصورة التي تجمعها بـ: "قنبلة الموسم..معا في رمضان 2026"، ولم تمر دقائق قليلة على الإعلان، حتى تصدر اسمقائمة الترند في عدد من الدول العربية، في مؤشر واضح على حجم الترقب الجماهيري لهذا العمل.

ويُعد هذا اللقاء الدرامي هو الأول من نوعه بين نجيم والعابدين، وهما من أبرز نجوم الصف الأول في العالم العربي، حيث حقق كل منهما نجاحات متتالية في السنوات الماضية، سواء على مستوى الأعمال المشتركة أو الإنتاجات المحلية

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل العمل من حيث الاسم، فريق الإخراج، والجهة المنتجة في الفترة القريبة المقبلة، وسط حالة من التشويق والتفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنكم قراءة... نادين نجيم تكشف حقيقة العودة إلى خطيبها السابق

مشاركة درامية سابقة لـ نادين نسيب نجيم

شاركت مؤخراً نادين نسيب نجيم في مسلسل "2024" وهو الجزء الثاني من مسلسل "2020" الذي غرض قبل ثلاثة أعوام. والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وآخرين.

ودارت أحداث المسلسل حول النقيب "سما" الشخصية التي تقدمها نادين نجيم، التي تستأنف عملها مرة أخرى وبقوة، بعدما تعرضت له في الماضي في القضية 2020، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مرتبطة بشخصية "لؤي الديب" محمد الأحمد.

https://www.instagram.com/p/C3dWBtmNLLF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3dWBtmNLLF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3dWBtmNLLF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».