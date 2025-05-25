بالفيديو- تصرّف صادم لبريتني سبيرز على متن طائرة فهل أرادت احراقها بالكامل؟

خرجت المغنية الأميركية بريتني سبيرز عن صمتها بعد أن أثار تصرفها الصادم على متن طائرة خاصة مخاوف جديدة بشأن صحتها ودفع الشرطة إلى التدخل.

في التفاصيل، كانت “سبيرز” البالغة من العمر ٤٣ عامًا، والتي تم تحريرها من الوصاية عليها في عام ٢٠٢١، تسافر من كابو سان لوكاس في المكسيك إلى مطار لوس أنجلوس الدولي مع أمنها يوم الخميس عندما بدأت في تناول الكحول، قبل إشعال سيجارة وتدخينها، وفقًا لـ TMZ.

وذكرت التقارير أن المُضيفات على متن الطائرة شعرن بالقلق وأمرنها بإطفاء السيجارة، وهو ما استجابت له المغنية.

وقيل إن سبيرز تصرفت بطريقة “صعبة” أثناء الرحلة، وعندما هبطت الطائرة، استقبلتها السلطات و”حذّرتها من سلوكها” – قبل السماح لها بالمغادرة.

وقال مصدر لاحقاً لمجلة People: “هذا ليس تحذيرها الأول”. “إنها لا تتبع القواعد تمامًا.”

ردت سبيرز على الفضيحة المتفجّرة بمقطع فيديو لنفسها على متن الطائرة وهي تحتفل بالكاميرا – مصحوبًا بتعليق غريب كتبت فيه “اعتقدت أن المسؤولين استقبلوني كدعم وقلت wow أشعر بأنني مميزة !!!”. وكتبت بجوار مقطع الفيديو الخاص بها على متن الطائرة “في بعض الطائرات التي كنت على متنها لم يكن مسموحًا بالتدخين في الغالب، ولكن هذه الطائرة كانت مختلفة لأن حاملات المشروبات كانت خارج المقعد !!!” أعترف أنها كانت المرة الأولى التي أشرب فيها الفودكا!!! “أشعر بأنني ذكية جدًا”. “وقلت أريد سيجارة بشدة!!! “وضعها صديقي في فمي وأشعلها من أجلي فقلت في نفسي إذن هذه طائرة يمكنك التدخين فيها”.

وتابعت: “أعتذر بشدّة لأي شخص أسأت إليه، لكن المضيفات الجويّات يتأكدن دائمًا من أنني في مؤخرة الطائرة على أي حال”.

ثم كتبت بطريقة مثيرة، ربما على سبيل المزاح: “لم أذهب إلى مطار دولي من قبل!!!” هل أنا مشهورة أم ماذا؟؟؟ مع بعض الرموز التعبيرية التي تدل على البكاء والضحك.واضافت”المضيفة اتصلت بالمسؤولين لأنني دخنت سيجارة !!!’ وإحراجي الذي اعتقدت أنه كان كثيرًا نوعًا ما لكنها لم تحبني من اللحظة التي صعدت فيها إلى الطائرة !!! “لم يكن هناك أحد على متن الطائرة لمدة عشرين دقيقة الأولى ولم تسمح لي بالخروج من مقعدي وأردت الوقوف”.

“لقد تصرفت بشكل غريب جدًا بشأن التأكد من جلوسي وكان الأمر غريبًا !!!” لم تعجبني الطريقة التي وضعت بها حزام الأمان عليّ وغزت مساحتي”.

وتابعت سبيرز بيانها بفيديو رقص خاص بها على موقع إنستغرام – وهذه المرة يتضمن لقطات لها وهي تشرب من زجاجة.

في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤، أثارت سبيرز ناقوس الخطر عندما تم تصويرها وهي تحمل ولاعة على متن طائرة خاصة أثناء توجهها للاحتفال بعيد ميلادها.

كما كشفت سبيرز في وقت سابق أنها أحرقت حواجبها ورموشها بعد محاولتها تشغيل المدفأة في غرفة نومها في وقت سابق من عام ٢٠٢٤.

ولم يُعرف سبب حمل سبيرز – التي أحرقت صالة الألعاب الرياضية المنزلية الخاصة بها في عام ٢٠٢٠، بعد حادث مع شمعتين – للولاعة.

يُسمح عمومًا باستخدام الولاعات الفردية القياسية – مثل ولاعات السجائر – على متن الطائرات الخاصة ضمن الأمتعة المحمولة.

ومع ذلك، فإن الولاعات اليدوية، أو أي نوع آخر من أنواع اللهب الكبير، مثل تلك التي حملتها سبيرز، لا يُسمح بها عادةً على متن الطائرة وفقًا للوائح إدارة أمن النقل.