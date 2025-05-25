علي بن محمد يطلق أغنية سنجل جديدة بعنوان يا بو محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 02:59 مساءً - أطلق الفنان علي بن محمد أغنية سنجل جديدة حملت عنوان "يا بو محمد"، وشارك حساب روتانا موسيقى بوستر الأغنية ومقطعاً منه، وكتب: "اسمعوا جديد الفنان علي بن محمد أغنية يا بو محمد".

كما نشر الفنان على بن محمد عبر حسابه على منصة X مقطعاً من الأغنية وكتب: "جديدي سنجل بعنوان يابو محمد2025 ، كلمات: أحمد بن ظاهر المهيري، ألحان علي بن محمد، يا رب يحوز على رضاكم واستحسانكم جمهوري، والقادم أجمل بإذن الله، محبكم علي بن محمد".

آخر نشاطات علي بن محمد

محمد بن علي في سطور

وكان الفنان علي بن محمد قد شارك مؤخراً في حفل تكريم الفنان عبدالله الرويشد بالكويت ضمن 10 فنانين آخرين وهم نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري، وكان من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، في قاعة "أرينا الكويت"، وجاءت الليلة بعنوان "ليلة تكريم عبدالله الرويشد" في فبراير.كانت انطلاقة الفنانمن خلال ألبوم "الصد والهجران" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وبعدها قدم عدداً من الأغاني كان منها "مليت من عيشة الدرويش"، "عيال حارتنا"، "أبوس راسك يا زمن"، ووجدت جميع هذه الأغاني أصداء جميلة وقتها. كما قدم لحناً وكلمات للفنان عبد الله الرويشد واشتهرت هذه الأغنية وهي أغنية "لا تلومونه" والتي تقول كلماتها:

لا تلومونه مفارق أحبابه

يبان في عيونه شوقه وعذابه

و إن جا يوم يتناسى ودهم

ما قدر دايم وهو في ذكرهم

هل يا ترى بعد الوفا والود ينسونه

دموع في عيونه على الخد صبابه

منهم يواسونه من البعد وأسبابه

هل منه الذنب ولا ذنبهم

أو أنه الذنب أنه حبهم

هل يا ترى من حبهم يجفوا وينسونه

باح مكنونه على السطر في كتابه

هل هم يراعونه يردوا بجوابه

أو عاد ما رق له قلبهم

في حيرة العشاق هي من طبعهم

أو قصدهم بعد الفرح الأول يبكونه.

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ومن أبرز ألبومات الفنان علي بن محمد:

"الصد والهجران"، "يا صاحبي"، " حكايات الغرام"، " ما عاد تفرق"، "طعم المساء"، "كل يوم نتعلم"، "عيال حارتنا"، "خبرت الوقت"، "شعبيات "، "عجايب"، "وينك"، "من حضرموت"، "اتقي". كما صور عدداً من الكليبات والأغاني التي وجدت قبولاً لدى الجمهور وأحبها ولا زال يرددها.

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