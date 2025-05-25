بهذه الكلمات المؤثرة أروى تنعى رحيل والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 02:59 مساءً - انتقلت إلى رحمة الله تعالى سميرة دسوقي الشافعي والدة الفنانة أروى، بعد صراعٍ مع المرض، وأعلنت وقتها الفنانة عن وفاتها بنشر بوستر وعلقت: "فضلاً وليس أمراً، ادعوا لوالدتي بالمغفرة والرحمة بإذن الله".

كما نشرت على حسابها بمنصة إكس تغريدة كتبت فيها: "بقلوب مُؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي المغفور لها بإذن الله، سميرة دسوقي الشافعي. أسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أروى تنعى والدتها بكلماتٍ مؤثرة

كما نشرت أروى صورة لها مع والدتها وابنتها وزوجها، وكتبت كلمات مؤثرة جاء فيها: "رحلت أمي ورفيقة دربي عن حياتي، رحلت بسلام مثلما عاشت بسلام، كانت لي الأم والابنه في الوقت نفسه. راضية بقضاء الله وقدره يا ماما بس وجع قلبي صعب أتحمله، كنت دايماً جزء في حياتي حتى بعد ما اتجوزت كنتي معايا وكنتي الوحيدة اللي بكون متطمنة لما أسافر وبنتي معاها.

آه يا ماما، يا حبيبتي، يا رب تكوني راضية عني، ويجعلني بارة بيكي لآخر يوم في عمري، روحي حبيبتي وارتاحي واتنعمي إن شاء الله هنكون بخير، وعمرنا ما هننساكي، يارب ابدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وزوجاً خيراً من زوجها وقِها فتنة القبر وعذاب النار ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها آمين يا رب".

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الإعلاميون يواسون أروى

تفاعل معها متابعوها وأصدقاؤها وعزوها وطلبوا لها المغفرة.

وكتبت لها الإعلامية فادية الطويل: "حبيبتي، الله يرحم روحها ويصبرك يا أروى، الله يكون بعونك".

فيما كتبت لها الفنانة سوزان نجم الدين: "الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها الصعب. خاتمة الأحزان يارب حبيبتي".

أما الفنانة وعد فكتبت لها: "يا حبيبتي، الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال، ويكتبلها الفردوس الأعلى، ويدخلها الجنة من دون حساب، قادر يا كريم، ويبرد على قلوبكم".

وشارك الفنان والإعلامي فيصل الزهراني، وقدم لها العزاء وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجرك".

أما الفنانة إلهام علي؛ فكتبت: "الله يرحمها ويصبر قلوبكم، عظم الله لكم الأجر".

فيما كتب الإعلامي مصطفى الأغا: "عظم الله أجركم وغفر لفقيدتكم الغالية".

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