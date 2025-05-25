فنانون يحجزون مقاعدهم مبكراً في مسلسلات رمضان 2026.. محمد رمضان وأحمد العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 02:59 مساءً - بدأ عدد من الفنانين التحضير لمشاريعهم الدرامية الجديدة، لطرحها في موسم مسلسلات رمضان 2026، إذ حسم بعضهم موقفهم من التواجد، ومنهم يعود إلى الساحة بعد فترة من الغياب، والتنافس في ذلك الموسم الأضخم والأهم على مدار العام كله.

محمد رمضان يعود بعد غياب عامين

ويُعد الفنان محمد رمضان من أبرز العائدين إلى موسم رمضان، بعد غياب دام عامين كاملين، منذ مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض عام 2023، ومنذ ذلك الحين تعثرت محاولات عودته بمسلسل جديد، بعدما سبق وتعاقد على الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، إلا أنّ المشروع يواجه مصيرًا مجهولًا.

وحمّس محمد رمضان جمهوره لعودته بمشروع درامي جديد، حيث نشر صورة له عبر صفحته على "فيس بوك"، وعلق عليها بقوله: "بمشيئة الله.. مسلسل رمضان 2026، حابين يكون على قناة إيه"، في إشارة منه على تعاقده لعمل درامي جديد.

مسلسل "جعفر العمدة" تصدر المشاهدة في موسم دراما رمضان 2023، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد العوضي يواصل رحلته في 2026

يواصل الفنان أحمد العوضي رحلته في دراما رمضان، لاسيما بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في المسلسلات الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث سيُنافس في رمضان 2026 بمسلسل جديد، مكون من 30 حلقة، ومن المُفترض الكشف عن ملامح المشروع خلال الفترة المقبلة.

ونافس العوضي في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "فهد البطل"، وشاركه البطولة عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عزت زين، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

نادين نجيم وظافر العابدين معًا لأول مرة

وبعد غيابها عن المنافسة في رمضان 2025، كشفت الفنانة نادين نجيم، عن تعاقدها بشكلٍ رسمي على مسلسل جديد يحمل طابع مختلف، وسيجمعها لأول مرة بالفنان ظافر العابدين، ومن المُقرر الكشف عن ملامح المشروع وطبيعة القصة خلال الفترة المقبلة.

ويُعيد هذا المسلسل، نادين نجيم إلى الدراما بعدما غابت الموسم الماضي، وذلك منذ مسلسل "2024" والذي يُعد استكمالًا لمسلسل "2020"، الذي قدمته برفقة النجم السوري قصي خولي، وتدور أحداث مسلسلها الأخير حول "خيال"، وهي امرأة تعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضياً مليئاً بالقصص المؤلمة، وتقع في حب "ياقوت"، السجين السابق الذي يعيش حياة غير مستقرة، ويتورط مع بعض العصابات في عمليات اختطاف وقتل وإتجار بالبشر. وشارك في البطولة النجم السوري محمد الأحمد، والعمل تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

مي عمر بدون محمد سامي في رمضان 2026

تعاقدت الفنانة مي عمر على مسلسل جديد لتقديمه في رمضان المُقبل، وستتعاون فيه مع مخرج لم يسبق لها التعاون معه من قبل، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "إش إش".

وكتبت مي عمر لجمهورها قبل فترة، عبر حسابها على "إنستغرام": "انتظروا قريبًا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مثل (إش إش، ونعمة الأفوكاتو ولؤلؤ)، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".

يُذكر أن مسلسل "إش إش تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة والتي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

ويُشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي ويأتي المسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي.

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