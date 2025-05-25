بعد فوزه بالكاميرا الذهبية المخرج حسن هادي لسيدتي: سعيد بتطور السينما العربية والعراق مليئة بالحكايات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 02:59 مساءً - التقت الخليج 365 بالمخرج حسن هادي في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعد فوزه بجائزة الكاميرا الذهبية كأفضل تجربة إخراج أولى عن فيلم "كعكة الرئيس".

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

حسن هادي فخور بتواجد السينما العراقية

أكد المخرج العراقي على شعوره بالسعادة والفخر بعد هذا التكريم، وكشف أن ازدهار السينما العربية تعني له الكثير، وأشار إلى أن العراق مليئة بالحكايات الأسطورية، وتمنى أن يتمكن من صناعة مزيد من الأفلام حول ثقافتهم ونجاحتهم وتاريخهم.

فوز فيلم "كعكة الرئيس" بهذا التكريم في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78 يعتبر حدث مميز في تاريخ العراق، وبهذه المناسبة تقدمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية بتهنئة لصناع هذا العمل عبر الحساب الرسمي على موقع الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

حفل ختام مهرجان كان في ظروف صعبة

يُشار إلى أنه أقيم حفل ختام مهرجان كان السينمائي ليلة أمس على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت في معظم أنحاء جنوب فرنسا.

وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثّر على منطقة الألب البحرية؛ فإن مصدر الطاقة المستقل للقصر سمح بإقامة فعاليات مثل: المؤتمر الصحفي لفيلم كيلي ريتشاردت "العقل المدبر" Mastermind، من بطولة جوش أوكونور.

أصدر مهرجان كان السينمائي الدولي بياناً رسمياً منذ قليل، يعلن فيه انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر حالياً على مدينة كان والمناطق المحيطة بها. ووفقاً للبيان؛ فإنه في هذه المرحلة، لم يتم تحديد سبب الانقطاع بعد، ومازالت جهود الترميم جارية.

قد يعجبك سعيد أفندي.. فيلم عراقي من القرن الماضي يشارك رسميا في مهرجان كان 2025

وأشار البيان إلى أن قصر المهرجانات تحوّل إلى مصدر طاقة مستقل؛ مما يسمح لجميع الأحداث والعروض المُجدوَلة، بما في ذلك حفل الختام، بالمُضي قُدُماً كما هو مخطط لها. ولكن تم تعليق العروض في سينمات سينيوم مؤقتاً، وسيتم استئنافها بمجرد استعادة الكهرباء.

وأفاد الحضور في المهرجان، أن خدمة الواي فاي والسلالم المتحركة كانت تعمل داخل القصر. وتشير التقارير إلى عودة الكهرباء إلى بعض قاعات العرض.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي- كأحدث مشكلة عملية تُصيب مهرجان كان هذا العام- بعد أن سقطت شجرة نخيل على ممشى كروازيت؛ مما أدى إلى إصابة منتج ياباني، يوم السبت الماضي 17 مايو.

كما يأتي هذا الانقطاع أيضاً بعد أربعة أسابيع من انقطاع شامل للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية المجاورة، والذي تسبب في مشاكل كبيرة شملت النقل والمستشفيات في أسبانيا والبرتغال.

يمكنك متابعة وفاة المخرج المالي سليمان سيسيه.. ترك بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما العالمية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».