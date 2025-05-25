موعد عروض مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم بجدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 02:59 مساءً - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لتقديم عروض جديدة لمسرحيتها "مكسرة الدنيا" وعلى مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 يونيو 2025، بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بمدينة جدة.

وقد نشر حساب فعاليات جدة على الإنستغرام بوستر المسرحية، وكتب: "النجمة دنيا سمير غانم، ومجموعة من الفنانين اللي راح يكسروا الدنيا بالضحك والمواقف الرهيبة، في مسرحية "مكسرة الدنيا"، 7 - 9 يونيو المسرح العربي سيتي ووك".

مسرحية "مكسرة الدنيا"

" هي مسرحية تدور أحداثها عندما تواجه "حلويات" قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة تحدياً في حياتها، فإما أن تحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ووسط هذه التحديات تحدث العديد من المفاجآت والأحداث.

والمسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ومن بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، صلاح الدالي، مريم الجندي، عبدالرحمن حسن، شريف حسني، وإيمي الجندي.

آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم

وكانت الفنانةقد ظهرت بالموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "عايشة الدور"، وهو يدور حول امرأة مطلقة تعيش مع طفلها وابنتها المراهقة حياة بائسة ومليئة بتحديات الحياة اليومية المختلفة، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من ابنة شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش بعدها حياة مزدوجة بين كونها أماً مثالية وشابة مرحة كما تود أن تكون وتواجه العديد من التحديات والصعوبات، وتقوم بمساعدة الطلبة حولها وتتوالى الأحداث.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وندى عزة، وهو من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، نور محمود، فدوى عابد، ليلى عز العرب، أميرة أديب، وأحمد فاضل.

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