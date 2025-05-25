ميرنا وليد - بيروت - غيب الموت المخرج والمنتج السينمائي الجزائري الكبير محمد لخضر حمينة عن عمر ناهز 95 عاماً، بعد مسيرة حافلة قدّم خلالها أعمالاً خالدة طبعت ذاكرة السينما الجزائرية والعالمية.

وأعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية خبر الوفاة في بيان رسمي نعت فيه الراحل، ووصفت فقدانه بأنه "رحيل لقامة فنية شامخة، ومخرج كرس حياته لفن ملتزم، وأثرى الذاكرة الوطنية بأعمال جسدت نضال الشعب الجزائري، وهمومه، وتاريخه المصور بأصالة وعمق".

وعبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حزنه:"الفقيد، إلى جانب كونه أحد أبرز رموز الإبداع السينمائي، كان مجاهداً حقيقياً نقل للعالم مآثر الثورة الجزائرية بلغة الصورة والضوء. ترك بصمة خالدة في السينما العالمية."

وتوالت ردود الفعل والنعي من مختلف الأوساط الثقافية والفنية. وحرصت الفنانة المصرية يسرا على نعي الراحل، فكتبت:

"خالص عزائي في وفاة المخرج الجزائري الكبير محمد لخضر حمينة. تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان."

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة محمد لخضر حمينة… وهكذا نعته يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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