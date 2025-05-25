الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود هي المرأة الوحيدة التي إستقبلت دونالد ترامب في الرياض وصافحته

ميرنا وليد - بيروت - سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود كانت المرأة الوحيدة التي إستقبلت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصافحته خلال زيارته الى الرياض.

وبدت السفيرة متألقة بإطلالة حملت توقيع المصممة السعودية الشهيرة هنيدة الصيرفي وهو زي باللون الأزرق النيلي ومطرز بحرفية.

وأرفقت المصممة الصور التي نشرتها على صفحتها الخاصة تعليقاً جاء فيه: "فخورة جدًا ومسرورة برؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرتنا السعودية المميزة لدى الولايات المتحدة، تقف رمزًا للقوة والتقدم والقيادة، كواحدة من أوائل النساء اللواتي كسرن الحواجز ودعمن تمكين المرأة."

وأضافت أنها "لحظة خاصة أن أراها تتألق أثناء استقبالها الرئيس ترامب في زيارته التاريخية إلى المملكة العربية السعودية، مرتديةً قطعة مصممة خصيصًا من HONAYDA لهذه المناسبة، وأتطلع إلى مشاركة المزيد عن الإلهام وراء هذا التصميم".