ثنائية نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في رمضان 2026

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ميرنا وليد - بيروت - في مفاجأة أسعدت جمهور الدراما العربية، أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميًا انضمامها إلى بطولة مسلسل رمضاني جديد لعام 2026، في عمل ضخم يجمعها وللمرة الأولى مع الممثل التونسي ظافر العابدين، ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان".
هذا التعاون المرتقب شكل مصدر حماسة كبيرة بين المتابعين، إذ لطالما تمنى الجمهور رؤية هذا الثنائي في عمل درامي مشترك.
ونشرت نادين نجيم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوسترًا ترويجيًا أوليًا للمسلسل، ظهرت فيه إلى جانب ظافر العابدين، معلّقةً بعبارة مثيرة:"قنبلة الموسم... نادين نجيم وظافر العابدين معًا في رمضان 2026".
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