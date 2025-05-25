مايكل جاكسون وويتني هيوستون وغيرهم من المشاهير دُفنوا مع أشياء غريبة وطريفة

ميرنا وليد - بيروت - موت مايكل جاكسون وويتني هيوستون وفرنك سيناترا وغيرهم من المشاهير شكل صدمة لمتابعيهم وما زالوا يستذكرونهم من خلال أعمالهم الفنية.

لكن ما لا يعرفه معظم المتابعين ما هي الأشياء الغريبة والطريفة التي وضعت في نعشهم. إليكم التفاصيل:

-ويتني هيوستون سُجيت في نعش مبطن بالذهب وتزينت بمجوهرات تجاوزت قيمتها 300000 دولار وملابس لمصممين معروفين.

-الى جانب جسد مايكل جاكسون وُضع في النعش رسائل الوداع من أولاده وقفّاز واحد مرصّع باللون الأبيض لبسه خلال تقديم فيلم Thriller.

-فرانك سيناترا كان من مدمني التدخين دُفن مع علبة سجائر وولاعة وقطع نقدية بقيمة دولار ليتمكن من إجراء مكالمة من هاتف عام وزجاجة من الويسكي.

-بوب مارلي دُفن مع غيتاره ونسخة من الكتاب المقدس.

-الممثل الكوميدي دافيد برينير طلب أن يوضع في جاربه الأيسر مبلغ 100 دولار في حال كانت الإكراميات موجودة في الحياة الأخرى.