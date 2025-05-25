صناع "عائشة لا تستطيع الطيران" يكشفون تفاصيل صناعة العمل ومشاركته في مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 01:25 مساءً - التقت الخليج 365 مجدداً بالمخرج مراد مصطفى وبطلة فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" الذي شارك ضمن مُسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان في نسخته الـ 78، وتحدث عن تفاصيل جديدة خاصة بتجربته خلال هذه الدورة.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

صناع عائشة لا تستطيع الطيران

أكدأن رحلة الفيلم بدأت من مهرجان الجونة منذ 4 سنوات، وتدريجياً بدأ يدخل حيز التنفيذ، وكشف أنه مهتم في مشاريعه الفنية أن يقدم نفسه بشكلٍ مختلف، وكان يتساءل دائماً عن السبب وراء عدم تواجد أعمال سينمائية تخص المهاجرين سواء من أفريقيا أو آسيا، خاصةً وأن ذلك قد ينعكس على رؤيتنا للمجتمع المصري بشكلٍ جديد من خلال عيون أشخاص مختلفة.

وأشار إلى أن المنافسة في مهرجان كان في "نظرة ما" تُعتبر صعبة وشرسة، لأن الهدف منها دائماً هو اختيار تجارب فنية مختلفة لها طابع خاص.

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كما كشفت بطلة الفنانة بوليالنا سايمون عن تفاصيل مشاركتها في عائشة لا تستطيع الطيران،من بداية التواصل مع المخرج، وصولاً لمهرجان كان، وأكدت أنها كانت صدفة غريبة خاصةً وأنها تشعر بالخوف من الكاميرا، وأكدت صناع العمل ساعدوا لتجاوز هذه المشاعر ونصحوها بالتعامل على طبيعتها.

وعن إتقانها للغة العربية في العمل أكدت أن السبب في ذلك هو إقامتها منذ سنوات في مصر، وأشارت إلى أن الفيلم لم يكن صعب كما توقعت، خاصةً وأنها شعرت أنه يعكس شخصيتها الحقيقة خلال رحلتها في مصر.

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قصة فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"

وتدور أحداثحول شخصية عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، وتعيش داخل أحد أحياء القاهرة، وتشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية.

وتظل عائشة عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة معها مقابل حمايتها ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه، وخلال أحداث الفيلم تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها ذلك إلى طريق مسدود.

ويأتي فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مشترك بين مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السعودية، قطر، السودان ويُشارك ببطولة الفيلم بوليانا سيمون، مغني الراب المصري زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ويضم فريق عمل الفيلم مونتاج محمد ممدوح، مدير التصوير مصطفى الكاشف، تصميم أزياء نيرة الدهشوري، مهندس صوت مصطفى شعبان، مهندسة ديكور إيمان العلبي ومن إخراج مُراد مصطفى.

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