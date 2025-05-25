3 دويتوهات لـ تامر حسني في 10 أيام.. أبرزها مع الشامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 01:25 مساءً - يخوض الفنان تامر حسني تجارب غنائية جديدة بالتزامن مع بداية موسم صيف 2025، حيث تعاون مع 3 من النجوم الشباب لأول مرة، وقدّم معهم دويتوهات غنائية، ما بين الغنائي والشعبي، وذلك على مدار الـ 10 أيام الماضية، فيما حظيت تلك الأغاني بإعجاب قطاع كبير من جمهوره ومحبيه.

"ملكة جمال الكون" يجمع تامر حسني والشامي

قبل ساعاتٍ قليلة، أُزيح الستار عن أغنية "ملكة جمال الكون" التي تجمع بين تامر حسني والشامي، في أول تعاون فني بينهما، فيما حقق الفيديو كليب الذي حمل توقيعكمُخرج، قرابة الـ3 مليون مُشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها تامر حسني والشامي: " تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي.. تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي.. فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس إزاي.. أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي.. قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين.. بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين.. من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون.. إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون".

"قلودة" مع "كزبرة"

كما تعاونمع كزبرة، في أغنية خفيفة تحمل اسم "قلودة"، التي قدّماها لأول مرة أمام الجمهور في إحدى الحفلات قبل يومين، وتفاعل معها الحضور بشكلٍ كبير، وذلك بسبب طبيعة وكلمات الأغنية، والتي تقول: "قلودة وعيوطة.. شخصيتك مش موجودة.. أنا لسه أنا.. لسه موضة السنة.. يا اللي نفسك تكون أنا.. بتقلد مشيتي.. وكلامي وضحكتكي"، ومن المُقرر طرحها بشكلٍ رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

"كزبرة" أعرب عن سعادته البالغة عن تلك الخطوة الفنية الجديدة، حيث نشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه بقوله: "مبسوط جدًا إن أول حفلة ليّا مع حد عزيز على قلبي جدًا.. نجم النجوم أخويا وحبيبي تامر حسني.. شكرًا على اليوم الجميل ده، وشكرًا للجمهور الكبير، وأتمنى تكونوا اتبسطوا ومش آخرحفلة يا نجومية".

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تامر حسني ورضا البحراوي في أغنية دعائية لـ"ريستارت"

وتعاونورضا البحراوي، في أغنية يغلب عليها الطابع الشعبي، تحمل اسم "المقص"، وهي تُعد أغنية دعائية لفيلمه الجديد "ريستارت" المُقرر طرحه في صالات السينما اعتبارًا من يوم 29 مايو الجاري، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، كما قدّم الثنائي تلك الأغنية لأول مرة أمام الجمهور، في الحفل ذاته الذي شارك فيه "كزبرة".

أغنية "المقص" كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، وحققت قرابة الـ10 ملايين مشاهدة في 9 أيام فقط عبر "يوتيوب"، فيما أعلن أنها ستكون ضمن أغاني ألبومه الجديد "لينا ميعاد" الذي سيُطرح في وقت لاحق من صيف 2025.

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