أمنيات بالحب والسعادة من عبد الله بوشهري لـ ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 01:25 مساءً - في أجواءٍ مبهجة كان عنوانها الفرح والسعادة، احتفلت أمس السبت النجمة اللبنانية ستيفاني عطاالله بحفل زفافها على الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف باسم "زاف"، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد آخر من نجوم ومشاهير الوسط الفني.

هذا ما تمناه عبد الله بوشهري لـ ستيفاني عطالله وزوجها جوزيف عبود

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وكان من بين الحضور، النجم عبد الله بوشهري، الذي حرص على مشاركة العروسين لحظاتهما السعيدة، من خلال صورة برفقتهما قام بنشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق بقوله: "ألف مبروك للعرسان منك المالو منالعيال".

لينال منشور بوشهري إعجاب "جوزيف عبود" الذي قرر أن يبارده نفس الشعور الطيب بتعليق كتب فيه: "كل الحب الك"

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بصمة مختلفة لـ عبد الله بوشهري في "كان إنسان"

وفي سياقٍ آخر، يواصل الفنانمتابعة وتصوير مسلسل "كان إنسان" الذي يتولى عملية إنتاجه فقط دون المشاركة كممثل به.

مسلسل "كان إنسان" عمل درامي كويتي مكون من 8 حلقات يجمع عدد من نجوم الكويت أبرزهم علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس وغيرهم، العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي.

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ومن الجديربالذكر أن الفنان عبد الله بوشهري كانت له مشاركة مميزة في موسم رمضان الماضي، وذلك من خلال مسلسل "عابر سبيل"، الذي تقمص خلال أحداثه شخصية شاب يُدعى "أيوب" وهو من ذوي الهمم، الذي يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب التي تتولى الوصاية عليه جشعا من أقرب الناس إليها محاولين الاستيلاء على منزلها.

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