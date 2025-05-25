ذكريات فنية ورسالة مؤثرة.. هكذا احتفلت وفاء عامر بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 01:25 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية وفاء عامر بيوم ميلادها، وحرصت بهذه المناسبة على توجيه رسالة مؤثرة إلى جمهورها ومحبيها، عبرت فيها عن امتنانها العميق لكل من ساندها ودعمها خلال مسيرتها.

وفاء عامر تحتفل بيوم ميلادها وتوجه رسالة لكل شخص دعمها

نشرت النجمة وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو تضمن مقتطفات من أعمالها الفنية السابقة، وأرفقت به رسالة قالت من خلالها: "اليوم ليس مجرد عيد ميلادي... إنه يوم أشعر فيه بمدى حظي بوجود أشخاص يحبونني من أعماق قلوبهم. شكرًا من قلبي لكل من دعمني، آمن بي، ووقف إلى جانبي. وجودكم هو أغلى هدية في حياتي."

وفي استمرار للرسالة، عبرت وفاء عن أمنياتها للسنة الجديدة قائلة:"ادعوا لي أن تكون هذه السنة بداية جديدة مليئة بالنجاح والرضا، وأن أظل دائمًا عند حسن ظنكم. محبتكم سند، وكلماتكم بلسم، وخطوتي القادمة تحتاج إلى وجودكم أكثر من أي وقت مضى."

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وقد لاقت رسالة وفاء عامر تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، الذين بادروا إلى تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها دوام الصحة والنجاح، ومشيدين بروحها الطيبة وتواضعها الذي لطالما ميز علاقتها بجمهورها ومحبيها.

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"جبل الحريم" عمل سينمائي منتظر لـ وفاء عامر

تترقب وفاء عامر طرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل 7 شهور تقريبًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث يشارك في بطولته كل من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

الفيلم يناقش قضايا عديدة تهم المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان.

توهج درامي في رمضان الماضي

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توهج نجم الفنانةفي موسم دراما رمضان الماضي، حيث شاركت خلاله بثلاث أعمال درامية متنوعة الاولى كانت من خلالها تواجدها لأول مرة في المسلسل الخليجي "عابر سبيل"، والذي قالت عنه في تصريحات صحفية: "عابر سبيل هو أول عمل خليجي لي في مسيرتي، وكنت قد اعتذرت عنه في البداية، لكن بفضل الله، مع سير الأمور بشكل مختلف، عاد المنتج عبد الله بوشهري للتواصل معي مجدداً، وبعد دعم كبير من المخرج حسين الحليبي، والنجم السعودي عبد المحسن النمر، وافقت على المشاركة".

وشاركت أيضاً في مسلسل الخيال والفانتازيا "جودر2"، ومسلسل آخر بعنوان "الأميرة ضل حيطة"، جميعها أعمال حققت قدمت فيها وفاء عامر شخصيات مختلفة نالت على استحسان جمهورها ومحبيها.

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