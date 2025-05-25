عاصي الحلاني يوجه هذه الرسالة لراغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - تلقى النجم اللبناني راغب علامة رسالة تهنئة خاصة من الفنان عاصي الحلاني، احتفاءً بإطلاق أغنيته الجديدة "ترقيص". وكتب عاصي في تهنئته عبر وسائل التواصل:"أبو خالد الغالي، ألف مبروك وبالنجاح الدايم، بيلبقلك التجدّد."بدوره، رد راغب علامة برسالة محبة جاء فيها:"شكراً حبيبي، إن شاء الله دايمًا حليفنا النجاح كلنا سوا."

أغنية "ترقيص" التي طرحها راغب مؤخراً حققت صدى واسعاً، وتلقت إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، لما تحمله من روح جديدة وأسلوب فني متجدد يواكب العصر، مع الحفاظ على بصمة راغب الخاصة.

ويعكس هذا التفاعل الودي بين عاصي وراغب حالة من الدعم والتآلف بين نجوم الصف الأول في لبنان، ما يعزّز صورة التضامن الفني في الساحة الموسيقية اللبنانية.

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