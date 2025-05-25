وفاة النجم الهندي موكول ديف

ميرنا وليد - بيروت - خيّم الحزن على الوسط الفني الهندي بعد إعلان وفاة الممثل وعارض الأزياء السابق موكول ديف في العاصمة نيودلهي، عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.



اشتهر موكول ديف بمشاركاته في عدد من أبرز الأفلام الهندية، من بينها "Son of Sardaar"، و"R... Rajkumar"، و"Jai Ho"، بالإضافة إلى أعمال مميزة في السينما البنجابية والجنوبية. وبدأ مسيرته الفنية عام 1996 من خلال مسلسل "Mumkin"، قبل أن يخوض أولى تجاربه السينمائية في فيلم "Dastak" إلى جانب النجمة سوشميتا سين.

بعيدًا عن الفن، كان موكول يحمل شهادة في الطيران من معهد إنديرا غاندي للطيران في رايباريلي، وعمل لفترة كطيار، قبل أن يتجه بشغف إلى التمثيل.

في السنوات الأخيرة، واجه موكول ظروفًا صحية صعبة وانعزالاً اجتماعيًا، خاصة بعد فقدانه والديه وانفصاله عن زوجته شيلبا ديف، التي انتقلت للعيش مع ابنتهما سيا.