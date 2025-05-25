تامر حسني ينافس أهم نجوم العالم.. عرض فيلم “ريستارت” في أميركا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إحدى شركات التوزيع المتخصصة في عرض الأفلام العربية في الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء عرض فيلم “ريستارت”، بطولة النجم تامر حسني، في عدد من دور السينما الأمريكية اعتبارًا من يوم الجمعة 30 مايو، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2025.

أماكن عرض “ريستارت” في أمريكا

وسيعرض الفيلم في مجموعة محدودة من الولايات، من بينها: ألاباما، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، إنديانا، لويزيانا، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، نيوجيرسي، نيويورك، كارولاينا الشمالية، وتكساس، إلى جانب ولايات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

قصة وأبطال فيلم “ريستارت”

ومن المقرر طرح الفيلم في مصر والوطن العربي بدءًا من 29 مايو الجاري. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية، من خلال قصة شاب وفتاة (تامر حسني وهنا الزاهد) مقبلين على الزواج، يسعيان لتحقيق دخل من خلال الإنترنت، فيستعينان بشخصية مدير أعمال (باسم سمرة) لمساعدتهما، لتتوالى المفارقات الكوميدية.

تجسد هنا الزاهد شخصية “بلوجر”، فيما يُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من إخراج سارة وفيق.

وبهذا يواصل تامر حسني حضوره القوي في موسم الأعياد السينمائية، وهذه المرة ليس فقط في الوطن العربي، بل أيضًا عبر شاشات العرض في الولايات المتحدة.