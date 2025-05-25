كريم عبد العزيز يفتتح موسم العيد بـ”المشروع X”.. وهذه أصعب مشاهده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مبكرًا مع طرح فيلم “المشروع X”، بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي تصدّر شباك التذاكر في مصر منذ الأيام الأولى لعرضه، محققًا إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه في أول يومين فقط، وسط إقبال جماهيري واسع.

كواليس التصوير.. كريم عبد العزيز يكشف الصعوبات

في تصريحات إعلامية، تحدث كريم عبد العزيز عن كواليس تصوير الفيلم، مؤكدًا أن العمل مرّ بتحديات كبيرة خاصة أثناء تصوير بعض المشاهد في أماكن استثنائية. وقال: “صوّرنا في الفاتيكان، وهو من أصعب المواقع الممكن التصوير فيها، بسبب وجود ملايين السياح. فكرة وجود سيارات وموتوسيكلات ومطاردات وسط هذا الزحام كانت من أصعب المشاهد التي واجهناها”.

حبكة تجمع الإثارة بالتاريخ

يجسّد كريم عبد العزيز في الفيلم شخصية “يوسف الجمال”، عالم آثار يُعاني من اضطرابات نفسية، ويقوده اكتشاف أثري قديم إلى أسرار مرتبطة بالحضارات القديمة، يمكن أن تغيّر مستقبل الطاقة في العالم. هذا الاكتشاف يضعه في مواجهة مع منظمة دولية غامضة تسعى إلى إسكاته، فيدخل في دوامة من المطاردات والأحداث المتسارعة.

تقنيات عالمية وتجربة سينمائية غير مسبوقة

فيلم “المشروع X” يُعد من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، بالإضافة إلى مشاهد من مدينة الجونة. ويُعرض باستخدام أربع من أحدث تقنيات السينما العالمية: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ما يمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية استثنائية وغير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال الفيلم وفريق العمل

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبد العزيز كل من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وقصة وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي. وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول رحلة يوسف الجمال من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية، حيث يسعى لإثبات نظرية ترتبط بسر بناء الهرم الأكبر، وسط مغامرات واكتشافات تهدد حياته ومن حوله.

وبهذا الأداء القوي على شباك التذاكر، يبدو أن “المشروع X” في طريقه ليكون أحد أبرز أفلام الموسم السينمائي لعام 2025.